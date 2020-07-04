Gazeteci Basri Doğan'a Hollanda Kraliyet Nişanı

3 Temmuz’da Amsterdam Kraliyet Concertgebauw Binasında gerçekleşen törende 25 yıl gönüllü olarak insanlık adına faaliyet gösteren 51 kişi ödülleriyle buluştu.





Tr724 Hollanda Temsilcisi gazeteci Basri Doğan da ödülünü alanlar arasındaydı. Basri Doğan’a ödülünü taktim eden Amsterdam Belediye Başkanı Femke Halsema, şunları söyledi:





”Sayın Basri Doğan, Amsterdam özgürlüğe çok önem veren bir şehir. Özgür ifade ve düşüncelerini söylemek en önemli prensiplerimizden. Bu salonda bunun ne kadar önemli olduğunu anlayan biri varsa o da sizsiniz. İfadelerinizden ve barışçıl ideallerinizden dolayı çok kere ölüm ile tehdit edildiniz. Bu korkunç ve kabul edilemez. Siz birçok medya kuruluşuna gazeteci kimliğinizle özgür ifadenin önemi ve çok kültürlü toplumumuz hakkında haberler yapıyorsunuz. Siz sosyal bir insansınız ve birçok dernek için gönüllü olarak çalışıyorsunuz. Çalışmalarınızda entegrasyon ve uyuma katkı sağlayarak Hollanda toplumuna hizmet ediyorsunuz. Mahallenizde programlar düzenlediniz ve programlarda organizatörlük ve başkanlık yaptınız ama mutfak temizlenmesi gerektiği zaman ise yeri geldi orayı da temizlediniz. Platform İNS ve Witboek vakfındaki çalışmalarınızda toplumdaki ayrıştırmaları gündeme getirecek projeler üretiyorsunuz ve projeler üretiyorsunuz. ‘Huis Van De Wijk Aker‘ semt evinde toplumsal entegrasyon konulu çalışmalar yapıyorsunuz. Bu çalışmalarınızı büyük bir içtenlikle yapıyorsunuz. Çünkü siz çok kültürlülük, diyalog ve demoktratik değerlerden güç alıyorsunuz. Siz aktif bir şekilde insanlar arasında köprüler kuruyorsunuz ve yardıma muhtaç olan insanlara yardım ediyorsunuz. Mesela doğduğu ülkelerinden farklı düşündükleri için çıkarak buraya sığınan insanlara yardım ediyorsunuz. Sayın Doğan siz Hollanda Kraliyet ailesi üyesi oldunuz ve kraliyet nişanına layık görüldünüz.”







