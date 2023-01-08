Samanyolu Haber /Gündem / Gazeteci Bozkurt: 'Ülkücüler Cumhur İttifakı'nın bitirmek için harekete geçti' /08 Ocak 2023 09:33

Gazeteci Bozkurt: 'Ülkücüler Cumhur İttifakı'nın bitirmek için harekete geçti'

Gazeteci Sedat Bozkurt, Ülkü Ocakları'nda bir dönem genel başkanlık yapmış isimlerin oluşturduğu 'Ülkücü İrade' platformunun 'Cumhur İttifakı'nı bitirmek için neler yapılacağını tekrar masaya yatırdığını' ileri sürdü: "Harekete geçmek için seçim sürecini bekleyecekler."

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Eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı ve Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sinan Ateş'in 30 Aralık'ta Ankara'da uğradığı silahlı saldırıda öldürülmesinin yankıları sürüyor.

'Ankara kulislerini iyi koklamasıyla' tanınan gazeteci Sedat Bozkurt, Kısa Dalga'da yayımlanan yazısında cinayetin MHP'de beklenenden fazla sarsıntı yarattığını belirterek "Cenazesi, son dönemde yaşanan en kalabalık cenaze töreniydi. Bursa’da bütün kesimlerle ilişkilerini çok iyi tutan AKP’li eski Bakan Faruk Çelik de cenazeye katılanlar arasındaydı" bilgisini verdi; ardından şunları kaydetti:

"Çelik, Eski Ülkü Ocakları Genel Başkanlarının oluşturduğu 'Ülkücü İrade' platformu üyelerine, son dönemde katıldığı en kalabalık cenaze töreninin, Ateş’in cenazesi olduğunu söyledi.

Platform, cinayet öncesinde son toplantısını yaparak 'Cumhur İttifakı'nı' bitirmek için neler yapılacağını tekrar masaya yatırdı. Harekete geçmek için seçim sürecini bekleyecekler. Sinan Ateş’in ölümü üzerine platforma ilginin arttığının da altını çizmek lazım. Türkiye genelinde örgütlenmeleri artık çok daha kolay görünüyor.

'BAHÇELİ'NİN KILAVUZ'A MUHTELİF NEDENLERDEN DOLAYI MESAFELİ OLDUĞU BİLİNİYOR'
Devlet Bahçeli bu konuda suskun kalmayı sürdürecek gibi. Bahçeli’nin, iddiaların odağındaki isim Mersin Milletvekili Olcay Kılavuz’a, muhtelif nedenlerden dolayı mesafeli olduğu MHP içinde biliniyor. Parti içinde, 'o kadar eski Ülkü Ocakları başkanları içinden neden Sinan Ateş?' sorusuna da yanıt aranıyor. Sinan Ateş, Ülkü Ocakları Genel Başkanlığından, hiçbir açıklama yapılmadan, bir pazar günü, Bahçeli tarafından makamına çağrılarak aniden görevden alınacağı söylenen, bu nedenle istifa eden tek isim.

Türk siyasetinde 60 yıldır olduğu gibi MHP, muhtelif başlıklar altında tartışılmaya devam edecek."
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