Samanyolu Haber /Gündem / Gazeteci Cengiz Çandar hakkında yakalama kararı /19 Ocak 2021 18:19

Gazeteci Cengiz Çandar hakkında yakalama kararı

Gezi olayları sırasında ‘Kırmızı fularlı kız’ olarak tanınan ve Rojava’da IŞİD tarafından öldürülen Ayşe Deniz Karacagil hakkında paylaşım yaptığı için dava açılan gazeteci Cengiz Çandar hakkında yakalama kararı çıkartıldı.

SHABER3.COM



30 Mayıs 2017’de Twitter’dan yaptığı paylaşımda Karacagil’in ölümüne ilişkin üzüntüsünü dile getiren Cengiz Çandar’a ‘suçu ve suçluyu övmek’ gerekçesiyle açılan davanın ilk duruşması dün İstanbul 30. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görüldü.


 
Çandar’ın duruşması Medya ve Hukuk Çalışmaları Derneği (MLSA) tarafından takip edildi. MLSA, dava sonrası yaptığı bilgilendirmede mahkemenin Çandar’ın savunmasının İsveç’ten istinabe yoluyla alınması için talimat yazısı yazılmasına hükmettiğini ve Çandar hakkında savunmasının alınmasına yönelik yakalama kararı çıkarılmasına da karar verildiğini belirtti.

Cengiz Çandar, yakalama kararıyla ilgili şu açıklamayı yaptı:

“İstanbul’da görülmeye başlanan bir dava ile ilgili olarak savunmamın alınması için hakkımda yakalama kararı çıkartılmasını ülkemde adalet mekanizmasının içine düşürüldüğü durumu ortaya koyan bir yeni olumsuz örnek olarak görüyorum. Üzüntü duydum.
Dava, 2017’de İŞİD ile savaşırken hayatını kaybetmiş bir genç kız için yazdığım iki cümlelik tweet ile ilgili. 30 Mayıs 2017 tarihli tweetim aynen şöyle:

“Kırmızı Fularlı Kız, Gezi’nin içimizi ısıtan en güzel gülüşlü meleği. Rakka önünde toprağa düşüp yıldızlara yükselerek içimizi yine yaktı.”

Sanal ortamda yer alan bu iki cümle için iki yıl sonra soruşturma yürütülüyor ve 2020 yılının Temmuz ayında, ‘suçu ve suçluyu övmek’ iddiasıyla dava açılmasına karar verilirken, benim ‘bulunamadığım için’ ifadem alınamıyor, şimdi de ifademin alınabilmesi için hakkımda “yakalama kararı” çıkartılıyor.

Benim beş yıla yakın bir süredir nerede olduğum ve ne yaptığım ortada. İsveç’te Stockholm Üniversitesi’nde ‘Saygın Araştırmacı’ sıfatıyla ve ülkenin en önde gelen düşünce kuruluşlarından biri olan İsveç Uluslararası İlişkiler Enstitüsü’nde Kıdemli Orta Doğu Uzmanı olarak bulunduğum yer aldığım konferanslar ve yaptığım çok sayıda yayın ile biliniyor. Adresim Türkiye’nin Stockholm Başkonsolosluğu’nda kayıtlı. Türkiye’de tam olarak 40 yıllık gazetecilik kariyerine sahibim, İsmim ve toplumsal konumum bakımından her ne gerekçe ile olursa olsun hakkımda “yakalama kararı” son derece yakışıksız. Bursa’da bir arazi davası ile ilgili olarak bana tebligat iletilebilir iken, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın beni bulamamış olması inandırıcı olmaktan çok uzak. Hakkımda açılmış olan davadan, aynı davanın, doğrudan tanışıklığımın bulunmadığı diğer sanığı tarafından haberdar edildim. O, beni bulabilmişti!

Hukuki prosedürü izleyeceğim ve ifade talebi bana ulaşınca gereken açıklamayı yapacağım. Bütün bunlar ne yazık ki Türkiye’de adalet mekanizmasının içine düşürüldüğü bu hazin durumu örtmek için yeterli olmayacak.”
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Gazeteci Cengiz Çandar hakkında yakalama kararı Sonraki Haber >>

"Perinçek devlet adamı, Merkel değil ha!"

"Naci Ağbal'a yol gözüktü"

TRT'nin içler acısı hali

TRT'nin içler acısı hali

Ankara'nın göbeğinden kayboldu

Ankara'nın göbeğinden kayboldu

ABD Kongre Binasında inanılmaz görüntüler

ABD Kongre Binasında inanılmaz görüntüler

Çalınan kürsü yerine döndü

Çalınan kürsü yerine döndü

Stromboli Yanardağının patlama anı ortaya çıktı

Stromboli Yanardağının patlama anı ortaya çıktı

İşte gerçek trafik canavarı

İşte gerçek trafik canavarı

Bariyerleri fark etmeyince dağıldı

Bariyerleri fark etmeyince dağıldı

Açlık=RTE!

Açlık=RTE!
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
17:26:07