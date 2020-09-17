Samanyolu Haber /Gündem / Gazeteci Çetin Çiftçi’nin sağlık durumu kritik /17 Eylül 2020 12:09

Gazeteci Çetin Çiftçi’nin sağlık durumu kritik

Sincan Cezaevi’ne tutuklu bulunan gazeteci Çetin Çiftçi’nin sağlık durumu ciddiyetini koruyor.

SHABER3.COM

Eski Bugün Gazetesi Meclis muhabiri Çetin Çiftçi, cemaat soruşturması kapsamında 1 yıl önce tutuklanıp 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı. Cezaevinde böbrek rahatsızlığı geçirdiği için cezaevi kampüsündeki hastaneye kaldırılan gazeteci Çetin Çiftçi, koronavirüse yakalandığı ortaya çıkınca hastane dönüşü tek kişilik hücrede karantinaya alınmıştı. Kronik rahatsızlıkları bulunan Çiftçi’nin durumu kötüleşince 13 Mayıs’ta Dışkapı Hastanesi’ne sevk edilerek tedavi altına alınmıştı.



Gazeteci Çetin Çiftçi’nin eşiyle görüştürülmediğini belirten HDP Kocaeli Milletvekili ve Meclis İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Üyesi Ömer Faruk Gergerlioğlu, 10 gündür ailesiyle telefonla dahi görüştürülmeyen Çiftçi’nin derhal tedavi için hastaneye kaldırılmasını istedi.
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