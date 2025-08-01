Gazeteci Cevheri Güven İbrahim Kalın'ın büyük kumpasını ifşa etti!

Cevheri Güven, İbrahim Kalın ile CHP Genel Başkanı Özgür Özel arasında başbaşa geçen 30 dakikalık görüşmeyi yorumladığı videosunda “İbrahim Kalın’ın Kürt politikasında olduğu gibi Hizmet Hareketi konusunda da Hakan Fidan’dan farklı bir yol izleyip izlemediği” anlattı.





İbrahim Kalın, Hanefi Avcı Taktiğini Uyguluyor

Bold'da yer alan habere göre Güven, Hakan Fidan’ın Perinçek’in izinde işkence, adam kaçırma, siyah transporter olayları gibi yöntemler takip ettiğini ama İbrahim Kalın’ın tamamen farklı bir yol izlediğini belirtti.





Elemanlaştırma Politikası İzliyor

Güven’e göre İbrahim Kalın, Hanefi Avcı’nın Kürtler üzerinde uzun yıllar uyguladığı “elemanlaştırma” politikasını izliyor. MİT’in Hizmet Hareketi'nin yurtiçi ve yurt dışındaki hatta hapisteki üyeleriyle telefon ya da yüz yüze temaslar kurduğunu iddia eden Güven, temas kurulan kişilerin ilk etapta elemanlaştırılmaya çalışıldığı ardından da bu kişiler üzerinden operasyonlar yapılacağını söyledi.





Kalın’ın Asıl Hedefi Hizmet Hareketi'ni Bölmek; Sahte Numaralardan Arıyor

Güven’e göre Kalın’ın asıl hedefi Hizmet Hareketi'ni bölmek. MİT’in yurtdışında tabandan tavana çok sayıda kişiyi arağını belirten Güven, “Benimle temas kuran mafyadan haber kaynaklarım Norveç, İsveç, Belçika gibi ülkelere ait sahte Whatsapp numaraları üzerinden arıyorlar, MİT de benzer biçimde internet üzerinden alınmış bu tip sahte numaralarla aramalar yapıyor” dedi.





'Çeşitli Operasyonlarda Kullanacak'

Güven, Hanefi Avcı’nın Kürtler arasından istihbari yöntemlerle elemanlaştırdığı binlerce kişiyi daha sonra JİTEM’e devrettiğini, “PKK itirafçıları” olarak bilinen bu kişiler üzerinden 90’lar boyunca çok büyük suçlar işlendiğini söyledi. Avcı’nın sofistike hale getirdiği elemanlaştırma işini İbrahim Kalın’ın benzer biçimde şimdi binlerce Hizmet gönüllüleriyle temas kurarak yaptığını belirten Güven’e göre geniş elemanlaştırmadan sonra bu kişiler çeşitli operasyonlarda kullanılacak.





Güven şöyle konuştu: “Fethullah Gülen’in varlığı devleti cemaat açısından kilitliyordu ama bir umut da veriyordu. Bir sonraki lideri belirleme umudu. MİT, yıllardır hatta kuşaklar boyu sağdan sola farklı grupların liderlerini belirleyebiliyor. Bu Türkiye’nin gerçeği. Ancak Gülen Grubunda farklı bir durum oldu. Gülen’den sonra Yönetim Kurulu benzeri bir kurul sistemi yönetiyor. Liderlik koltuğu olmayınca yeni lider belirleyemez devlet. Bu durumda tek seçenek kalıyor bölmek. İbrahim Kalın’ın da stratejisi bu sebeple elemanlaştır, eleman sayısını artır sonra operasyonlarla böl şeklinde gördüğüm kadarıyla.”





İşte gazeteci Cevheri Güven'in çok konuşulacak iddiaları:



