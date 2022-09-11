Samanyolu Haber /Gündem / Gazeteci Cevheri Güven'den ses getirecek yeni ifşa: MİT'çi gazetecileri tek tek açıkladı /11 Eylül 2022 13:35

Gazeteci Cevheri Güven'den ses getirecek yeni ifşa: MİT'çi gazetecileri tek tek açıkladı

'Facetime Hande'nin 15 Temmuz'un hemen öncesinde MİT Basın Danışmanı Nuh Yılmaz ile görüştüğünü ortaya koyarak önemli bir gazetecilik başarısına imza atan Cevheri Güven, yeni bir ifşa videosu yayınladı. Güven, son videosunda gazetecilerin tek tek isimlerini vererek MİT ile ilişkilerini anlattı.

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Gazeteci Cevheri Güven, son videosunda Hande Fırat, Soner Yalçın, Ahmet Hakan, Abdullah Ağar, Mete Yarar’ın kendisine yönelik başlattığı saldırının arkasındaki planı açıkladı. Nuh Yılmaz’ın bu isimleri organize biçimde nasıl ve neden yönettiği ile ilgili açıklamalarda bulunan Güven, Mete Yarar ve Abdullah Ağar’ın TSK’dan ayrılma sebeplerini de ortaya koydu.

Soner Yalçın’ın MİT Basın Müdürü Nuh Yılmaz’la ilişkisini inkar için söylediği büyük yalan ne? Soner Yalçın’ın MİT’teki akrabası kim?sorularının yanıtlarının yanı sıra Hande Fırat’ın 15 Temmuz’la ilgili üzerini kapattığı büyük yalan ve yalan söylediği ortaya çıkınca, Aydın Doğan’la ilgili ortaya attığı ikinci yalanın ayrıntıları da bu videoda…



 
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