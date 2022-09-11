Gazeteci Cevheri Güven'den ses getirecek yeni ifşa: MİT'çi gazetecileri tek tek açıkladı

Gazeteci Cevheri Güven, son videosunda Hande Fırat, Soner Yalçın, Ahmet Hakan, Abdullah Ağar, Mete Yarar’ın kendisine yönelik başlattığı saldırının arkasındaki planı açıkladı. Nuh Yılmaz’ın bu isimleri organize biçimde nasıl ve neden yönettiği ile ilgili açıklamalarda bulunan Güven, Mete Yarar ve Abdullah Ağar’ın TSK’dan ayrılma sebeplerini de ortaya koydu.







Soner Yalçın’ın MİT Basın Müdürü Nuh Yılmaz’la ilişkisini inkar için söylediği büyük yalan ne? Soner Yalçın’ın MİT’teki akrabası kim?sorularının yanıtlarının yanı sıra Hande Fırat’ın 15 Temmuz’la ilgili üzerini kapattığı büyük yalan ve yalan söylediği ortaya çıkınca, Aydın Doğan’la ilgili ortaya attığı ikinci yalanın ayrıntıları da bu videoda…











