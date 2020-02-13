Gazeteci Deniz Yücel davasında yeni gelişme

Almanya'da yaşayan Die Welt gazetesi muhabiri Deniz Yücel'in yargılandığı davada esas hakkındaki mütalaasını açıklayan Cumhuriyet savcısı 2 yıl 3 aydan 15 yıl 3 aya kadar hapisle cezalandırılmasını talep etti.
İstanbul 32. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada, tutuklu kaldıktan sonra tahliye edilen ve Almanya'ya dönen Deniz Yücel'i avukatı Veysel Ok temsil etti.
Sanık Yücel'in avukatı Veysel Ok, esasa ilişkin savunma yapmaları için süre talep etti.
Avukatın süre talebini kabul eden mahkeme, duruşmayı 2 Nisan'a erteledi.