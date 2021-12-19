Samanyolu Haber /Ekonomi / Gazeteci Deniz Zeyrek'ten Şahap Kavcıoğlu iddiası /19 Aralık 2021 17:12

Gazeteci Deniz Zeyrek'ten Şahap Kavcıoğlu iddiası

Yeni Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati'nin kardeşi Nebati'nin son faiz inidiri kararı öncesinde bu durumu tahmin eden bir açıklamada bulunması tartışmalara neden olmuştu. Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu'nun göreve geldiğinde yüzde 19 olan faizin yüzde 14'e indirilmesi kararı aldığını bizzat duyduğunu Fox TV'de yayınlanan "Orta Sayfa" adlı programında belirten gazeteci Deniz Zeyrek ise "Faizi yüzde 14'e çekecekler deseydim o gün her halde içerdeydim." ifadelerini kullandı.

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Fox TV'de yayınlanan "Orta Sayfa" adlı programda konuşan gazeteci Deniz Zeyrek, hükümetin ekonomi politikasıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Deniz Zeyrek, Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu'nun göreve geldiğinde yüzde 19 olan faizin yüzde 14'e indirilmesi kararı aldığını bizzat duyduğunu belirtti.

"Faizi yüzde 14'e çekecekler deseydim o gün her halde içerdeydim" diyen Zeyrek konuyla ilgili şunları söyledi:

"Ankara'da Kavcıoğlu göreve geldiğinde temel hedefin, faizi yüzde 19'dan yüzde 14'e düşürmek olduğunu duydum, kulaklarımla duydum. Yani Kavcıoğlu göreve geldiğinde hedef buydu, yüzde 14'e çekilecekti. Formülasyon bir, iki, ikiydi. Döviz kurları aşırı reaksiyon gösterince bir bir böldüler" ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) bugünkü Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında politika faizini 100 baz puan daha indirmişti. Politika faizi, yüzde 15'ten yüzde 14'e düşürülmüştü. Dolar/TL kuru karar sonrası rekor üstüne rekor kırmıştı.

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