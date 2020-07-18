Gazeteci Duman yoğun bakımda

Gazeteci Selahattin Duman’ın kullandığı otomobil 14 Temmuz Salı günü akşam üzeri İzmir'in Torbalı mevkiinde bir kamyonla çarpıştı.





İki kolu kırılan Duman’ın Torbalı Devlet Hastanesi’nde yapılan ilk muayenesi ve alınan bilgisayarlı tomografi verilerinde hayati tehlike doğuran “aort büyümesi” teşhis edildi.







Duman’ın durumu hakkında müzisyen ve yazar Zülfü Livaneli’ye haber verildi.





Kazadan haberdar edildikten sonra Torbalı Devlet Hastanesi yetkililerinden bilgi alan Livaneli daha güvenli bir tıbbi müdahale tavsiyesi üzerine İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ile temas kurdu.





DURUMU İYİYE GİDİYOR





T24'ün haberine göre Soyer’in özel donanımlı bir ambulansla hızla İzmir’e naklini sağladığı Selahattin Duman, 15 Temmuz Çarşamba günü İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde kolları ve aort damarından ameliyata alındı.





Duman’ın tedavisinin, yoğun bakım servisinde sürdüğü ve durumunda iyileşme görüldüğü öğrenildi.



