Gazeteci Emre Erciş silahlı saldırıya uğradı

Gazete Duvar'da yer alan habere göre bağımsız gazetecilik yapan Emre Erciş, İstanbul Kocamustafapaşa'da silahlı saldırıya uğradı. Motosikletle yanına yaklaşan saldırganın açtığı ateşle bacaklarından yaralanan Erciş'e ilk müdahaleyi çevredekiler gerçekleştirdi. Daha sonra Samatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.





Olayla ilgili Emre Erciş'in avukatı Harun Akdere'den açıklama geldi. Akdere sosyal medyada yaptığı açıklamada, "Müvekkil Emre Erciş ile yaptığım görüşmede ikametine yakın bölgede silahlı saldırıya uğradığı, kendisinin iki kez bacak bölgesine ateş edildiği; ayaklarından yaralandığı ve genel sağlık durumunun iyi olduğunu öğrenmiş bulunmaktayım. Hukuki sürecin takipçisi olacağız."



