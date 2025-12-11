Samanyolu Haber /Gündem / Gazeteci Enver Aysever gözaltına alındı! /11 Aralık 2025 09:40

Gazeteci Enver Aysever gözaltına alındı!

Gazeteci Enver Aysever, YouTube hesabında paylaştığı videoda kullandığı ifadeler nedeniyle gece saatlerinde polis ekipleri tarafından İstanbul'daki evinde gözaltına alındı.

SHABER3.COM

Gazeteci ve yazar Enver Aysever, YouTube kanalında paylaştığı videoda kullandığı ifadeler nedeniyle gözaltına alındı.

"SAĞCI OLMAK AHLAKSIZLIKTIR" DEMİŞTİ
İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı ve CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu’nun babası Hasan İmamoğlu’nun Sözcü Gazetesi’nden Saygı Öztürk’e verdiği röportajda, şu ifadeleri kullanmıştı. 

“İstedikleri zaman malınıza el konuluyor; ülkemize komünizm gelmesin diye mücadele ettiğim için çok pişmanım.”

Aysever de, Hasan İmamoğlu'nun bu ifadelerine tepki göstererek “Sağcılık suçtur. Sağcı olduğunuz zaman ahlaksız olursunuz ya da ahlakınız ahlaksızlık olur” demişti.
