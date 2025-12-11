Gazeteci Enver Aysever gözaltına alındı!

Gazeteci ve yazar Enver Aysever, YouTube kanalında paylaştığı videoda kullandığı ifadeler nedeniyle gözaltına alındı.





"SAĞCI OLMAK AHLAKSIZLIKTIR" DEMİŞTİ

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı ve CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu’nun babası Hasan İmamoğlu’nun Sözcü Gazetesi’nden Saygı Öztürk’e verdiği röportajda, şu ifadeleri kullanmıştı.





“İstedikleri zaman malınıza el konuluyor; ülkemize komünizm gelmesin diye mücadele ettiğim için çok pişmanım.”





Aysever de, Hasan İmamoğlu'nun bu ifadelerine tepki göstererek “Sağcılık suçtur. Sağcı olduğunuz zaman ahlaksız olursunuz ya da ahlakınız ahlaksızlık olur” demişti.