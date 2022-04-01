Samanyolu Haber /Gündem / Gazeteci Erkam Tufan çarpıcı bir dosya hazırladı: Erdoğan’ın Abramoviç aşkının arka planı! /01 Nisan 2022 15:08

Gazeteci Erkam Tufan çarpıcı bir dosya hazırladı: Erdoğan’ın Abramoviç aşkının arka planı!

Gazeteci Erkam Tufan, Erdoğan’ın Putin’in oligarklarından Roman Abramoviç’e olan ilgisinin perde arkasını aralayan çarpıcı bir dosya hazırladı.

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Kendisine ait Youtube kanalında “Erdoğan-Abramoviç aşkının arka planı başlığı” ile yayınladığı Mercek adlı programda, “Bu gizemli aşkın ardında ne var? Erdoğan 'ın planları ne? Yeni Reza Zarrab yolda mı?” şeklindeki soruları tek tek cevapladı.



Roman Abramoviç, İstanbul’da gerçekleştirilen Rusya ile Ukrayna arasındaki görüşmelere katılmış ve Erdoğan’la sohbet etmişti.

 İngiltere’nin kendisine yönelik uygulamaya koyduğu yaptırımlarının ardından Eclipse adlı süper lüks yatını Türkiye’ye göndermişti.

Erkam Tufan, Erdoğan’ın Abramoviç üzerinden uygulamaya koyduğu plana dair çok önemli bilgiler veriyor ve tespitlerde bulunuyor.  

Tufan’ın tespitlerine göre, Erdoğan’ın Abramoviç’e olan ilgisinin 3 önemli sebebi var.

Bunlardan ilki Abramoviç’in Yahudi olmasının yanı sıra İsrail ve Yahudi lobileri ile çok güçlü bağlarının bulunması. 

Tufan, Erdoğan’ın Abramoviç üzerinden İsrail ve Yahudi lobileri ile kurmaya çalıştığı sıcak ilişkilerde aracı olarak kullanmak istiyor.

İkinci sebep olarak, Erdoğan’ın Abramoviç’in servetini Türkiye’ye getirmesini ümit ettiğini belirtiyor Erkam Tufan.

Son olarak da Erdoğan’ın Rusya’ya uygulanan yaptırımları, Reza Zarrab modeliyle Abramoviç üzerinden delmeyi planladığını kaydediyor.
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