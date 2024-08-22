Gazeteci Erkam Tufan’dan çarpıcı 15 Temmuz dosyası

Erkam Tufan YouTube kanalında yayınladığı videoda özetle şu ifadeleri kullandı:







"CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 15 Temmuz için “Kardeşim, bal gibi darbeydi. Buna tiyatro diyen ya gerçeklikten kopmuştur ya da eksik akıllıdır” diyor ama, başında olduğu CHP öyle demiyor.

Videonun tamamı:





CHP, Meclis 15 Temmuz Araştırma Komisyonu Raporu’nda yer alan raporuna, “Öngörülen, Önlenmeyen ve Sonuçları Kullanılan Kontrollü Darbe” başlığını attı.Rapor, 402 sayfalık bir muhalefet şerhi olarak hazırlandı.Meclis’in 15 Temmuz Raporu, CHP’nin bu 402 sayfalık raporu nedeniyle kaybedildi, yayınlanmadı.Gazeteci Barış Pehlivan, Meclis Raporu’nun “Bazı hukuçuların ‘15 Temmuz gerçekleri Gülen Hareketi’nin işine yarar’ önerisi sebebiyle yayınlanmadığını açıkladı.Komisyonun Başkanvekili Selçuk Özdağ, Pehlivan’ın bu kulis bilgisini doğruladı.CHP raporunda, 15 Temmuz’un “kontrollü” olduğuna dair yüzlerce tespitte bulunduğu ve sorular yöneltti.Bu sorulardan biri şöyleydi: ““Adil Öksüz kimdir? MİT için çalışmış mıdır? Darbe girişimi sonrası Adil Öksüz’le kamu görevlileri arasında görüşme veya pazarlık olmuş mudur?”15 Temmuz’dan bir gün önce, Hulusi Akar’la Hakan Fidan’ın sır görüşmesine temas edilerek, “Darbe girişiminden saatler önce yapılan bu olağandışı görüşmede nelerin konuşulduğu gerek Hakan Fidan gerek Hulusi Akar tarafından TBMM Araştırma Komisyonu’na gönderilmediğinden öğrenilememiştir” ifadelerine yer verildi.Hulusi Akar, Hakan Fidan ve “darbeci” oldukları iddiasıyla cezaevine atılan subayların dinlenmesi taleplerinin AKP’lilerle reddedildiği vurgulanıyor.Ayrıca, Meclis Araştırma Komisyonu’nun çalışmalarını Erdoğan’ın talimatıyla sonlandırmak zorunda kaldığı belirtiliyor.KHK’larla yapılan ihraçlara dair de şu tespit yapılıyor: “Kamu görevinden ihraç edilenlerden 15 Temmuz Darbe Girişimi ile hukuksal bağı kurulamayanların ve görevlerini hukuka uygun yapanların iç ve dış hukuk yollarıyla yüklü tazminatlar kazanarak tekrar görevlerine dönecekleri, bugünden belli olan apaçık bir gerçekliktir. Bu tazminatlar da yoksul halktan toplanan vergilerle ödenecektir.”Gazeteci Erkam Tufan, CHP’nin raporundaki tüm bu tespitler ve dile getirilen soru işaretlerine rağmen, Sabah’a yaptığı açıklamada “15 Temmuz tiyatro değildir” diyen Özgür Özel’e şöyle seslendi:“Evet, aynen öyle olacak. CHP'nin de raporunda belirttiği üzere o tazminatlar sadece bugüne kadar çalıyor ama çalışıyor diyerek Erdoğan'a ve AKP'ye destek verenlerin değil, tüm 85 milyonun cebinden çıkacak. Uzattığımın farkındayım ama emin olun CHP raporundaki kontrollü darbe tespitlerinin ve sorularının tamamına yer versem program saatlerce devam eder.Yüzlerce tespit ve soru var bu raporda. İşte Meclis 15 Temmuz Araştırma Komisyonu, Erdoğan'ın emriyle bu sorular ve tespitler gündeme geldiği için kapatıldı ve hazırlanan rapor kaybedildi. Erdoğan, 15 Temmuz'un yıl dönümünde, ‘15 Temmuz'a oyun diyenleri, tiyatro diyenleri, utanmadan danışıklı dövüş diyenleri de kıyamete kadar affetmeyeceğiz’ şeklinde bir açıklama yapmıştı.CHP Lideri Özgür Özel de “normalleşme ve yumuşama” sürecinde, 15 Temmuz konusunda Erdoğan'la söyleyen birliğine girdi. Bunun için de Erdoğan'la ilk görüşmesinde ‘Ben 15 Temmuz'un tiyatro olduğunu düşünmüyorum’ demişti. Peki, o zaman CHP'nin 15 Temmuz komisyonu raporundaki şerhini ne yapacağız? Erdoğan tarafından öngörülen, hatta bilinen, bilip de önlenmeyen ve sonuçları tepe tepe kullanılan “kontrollü darbe” ifadesini ne yapacağız? Madem her şey iktidar tarafından önceden biliniyorduysa, bilinip de önlenmediyse, ortada bir plan, bir kulgu, bir senaryo olması gerekmiyor mu? O zaman da buna tiyatro denmiyor mu Sayın Özgür?”