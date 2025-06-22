Gazeteci Fatih Altaylı tutuklandı

Şahsi Youtube kanalında kullandığı ifadeler nedeniyle Cumhurbaşkanına tehdit ve hakaret suçlamasıyla, İstanbul Teşvikiye’deki evinden gözaltına alınan Fatih Altaylı için karar çıktı. Altaylı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.





Altaylı, bir yayında "AKP seçmeninin önemli bir bölümü ve MHP seçmeninin bir bölümü dışında hiç kimse böyle bir şeye onay vermez. Geçmişine bak bu milletin, yakın geçmişinden de söz etmiyorum, uzak geçmişine bak... Bu millet padişahını boğmuş bir millettir. Hoşuna gitmediği zaman, istemediği zaman. Az uz değildir öldürülen, suikasta kurban giden Osmanlı padişahı veya boğazlanan veya intihar etti süsü verilen…" ifadelerini kullanmıştı.





Gerçek Gündem'de yer alan habere göre Altaylı hem emniyet hem de savcılık ifadelerinde cumhurbaşkanına tehdit ve hakaret maksadı olmadığını, söz konusu ifadelerin kurgulandığını savunmuştu.





İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Altaylı'nın gözaltına alınmasına ilişkin açıklamasında, "Fatih Altaylı hakkında kendi ismiyle anılan “Youtube” sosyal medya kanalında 20/06/2025 tarihli yayında Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ı hedef alan tehdit içerikli sözleri nedeniyle Cumhurbaşkanını Tehdit (TCK md. 310/2 delaletiyle 106/1) suçundan re’sen soruşturma başlatılmış olup adı geçen şahıs İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne verilen talimat gereği bugün yakalanarak gözaltına alınmıştır" ifadelerini kullanmıştı.