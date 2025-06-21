Gazeteci Fatih Altaylı'ya 'Cumhurbaşkanına tehdit' suçlamasıyla gözaltı





FATİH ALTAYLI NE DEMİŞTİ?

"AKP seçmeninin önemli bir bölümü ve MHP seçmeninin bir bölümü dışında hiç kimse böyle bir şeye onay vermez. Geçmişine bak bu milletin, yakın geçmişinden de söz etmiyorum, uzak geçmişine bak... Bu millet padişahını boğmuş bir millettir. Hoşuna gitmediği zaman, istemediği zaman. Az uz değildir öldürülen, suikaste kurban giden Osmanlı padişahı veya boğazlanan veya intihar etti süsü verilen…"





Gazeteci Fatih Altaylı, İstanbul'daki evinden gözaltına alındı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı gözaltına ilişkin açıklamada bulundu.İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın açıklamasında, Fatih Altaylı hakkında 20 Haziran 2025 tarihinde kendi adını taşıyan YouTube kanalında yaptığı yayın nedeniyle "Cumhurbaşkanını tehdit" suçlamasıyla resen soruşturma başlatıldığı belirtildi.Başsavcılık tarafından yapılan açıklamada, Altaylı’nın yayında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı hedef alan tehdit içerikli ifadeler kullandığı iddiasıyla Türk Ceza Kanunu’nun 310/2 maddesi delaletiyle 106/1. maddesi kapsamında işlem başlatıldığı belirtildi.Soruşturma kapsamında İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne verilen talimat doğrultusunda Altaylı'nın bugün gözaltına alındığı bilgisi paylaşıldı.Altaylı, "Erdoğan ömür boyu cumhurbaşkanı olsun mu?" anketini değerlendirirken şu ifadeleri kullanmıştı:Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral, bugün sabah sosyal medya hesabından Altaylı'nın yayınından soruşturmaya konu olan bölümü, "Altaylı! Suyun ısınmaya başladı" notuyla paylaşmıştı.