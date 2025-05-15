Samanyolu Haber /Gündem / Gazeteci Furkan Karabay tutuklandı /15 Mayıs 2025 16:23

Gazeteci Furkan Karabay tutuklandı

Gazeteci Furkan Karabay, YouTube’da hazırladığı bir video ve sosyal medya paylaşımları gerekçe gösterilerek “Cumhurbaşkanı’na hakaret” ve “terörle mücadelede görev almış kişileri hedef gösterme” suçlamalarıyla gözaltına alındı. Karabay, çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

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Gazeteci Furkan Karabay, sosyal medyada yaptığı paylaşımlar ve YouTube’da hazırladığı bir video gerekçesiyle gözaltına alındı.

Emniyet'teki işlemlerinin ardından tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edilen gazeteci Karabay, tutuklandı.

Gözaltı haberini duyuran gazeteci Barış Pehlivan sosyal medyadan yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Gazeteci Furkan Karabay gözaltına alındı. Suçlamanın “Terörle mücadele görev almış kişileri hedef gösterme” ve “Cumhurbaşkanı’na Hakaret” olduğu belirtiliyor. Gerekçe olarak ise YouTube için hazırladığı bir video ile sosyal medya paylaşımları olduğu öğrenildi."

Furkay Karabay'ın emniyetteki ifade işlemleri tamamlandı.

ERDOĞAN AİLESİ DAVA AÇMIŞTI

Gazeteci Furkan Karabay, AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile çocukları Bilal Erdoğan, Ahmet Burak Erdoğan ve Sümeyye Erdoğan Bayraktar'ın şikayeti üzerine yargılandığı davada 2 yıl 1 ay hapis cezasına çarptırılmıştı.
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