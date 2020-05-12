Gazeteci Güler’in cezaevinde kalma süresi doldu, tahliye edilmiyor

Kimi yerler yoksulluğu, çaresizliği daha erken yaşta öğretir insanlara. Okula karda kışta dağ bayır yürüyerek gitmek zorunda kalınır örneğin. Köy okulu biter gurbette yatılı okul aranır ardından. Yoksulluk daha ağır hissedilir. Tutuklu gazeteci Habib Güler’in hikâyesinde olduğu gibi.





Kendi kuşağından birçok genç gibi ücra bir Kürt kentinde zor bir çocukluk… Ağabeyinin çabalarıyla tıpkı diğer kardeşleri gibi ‘batı illerinde’ yatılı okul… İzmir İmam Hatip, ardından Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetelik Bölümü… Ve mesleğe ilk adım. Habib Güler öğrenciyken Zaman gazetesinin Konya temsilciliğinde muhabir olarak işe başladı. Mezun olduktan sonra Ankara’da önce belediye ardından HDP ve MHP muhabirliği yaptı.













MHP, Meclis dışında kalınca CHP Genel Merkezi’ni takip etmeye başladı. Birçok iyi habere imza attığı için Meclis muhabirliğine geçti. Mecliste CHP ve HDP haberleri yaptı. Çok sayıda özel habere imza attı.





GAZETECİLİK HEYECANI VE HALKIN VİCDANI





Habib, bir yandan Ankara gazeteciliğinin hakkını verirken öykü tadındaki insan portreleriyle de kendini okutmasını biliyordu. Meselâ, Türkiye’nin ilk Roman milletvekili olan Özcan Purçu’nun etkileyici haberi bunun en güzel örneklerinden biridir. Purçu, “İş bulduğum Roman üniformasıyla yatıyor” başlıklı haberi ötekileştirilmiş toplumsal kesimlerin dramını gazetesine taşıyordu.













Öte yandan bir gazeteci olarak toplumsal kutuplaşmanın ne boyutlara geldiğini gazeteci gözlemciliği ile hemen fark edebiliyordu. “Arkadaşımın eşi aşure yapıp binada dağıtmış, başörtülü bir komşu almamış. Kadın evde uzun süre ağlamış. Bu mu Müslümanlık!” derken herkese oturup düşünme çağrısı yapıyordu.





ANKARA’NIN DERİN KORİDORLARINDA KAYBOLMADI





Habib Güler, Ankara’da gazetecilik yaparken derin koridorlarda kaybolmayan nadir gazetecilerden birisidir. Çünkü orada gazetecilik ve siyaset iç içedir. Haber yaparken bir anda kendinizi siyasetin içinde veya danışman olarak bulabilirsiniz. Bir de takip ettiğin kurumun gönüllü halkla ilişkiler elemanına dönüşmek var tabii. Habib Güler uzun süre siyasi parti ve Meclis muhabirliği yaptı ama gazeteci ile siyasetçi arasındaki sınırı hep korudu. Test etmek için Habib ile birlikte CHP muhabirliği yapan isimlerin şu anda ne yaptığına bakın.





SİYASETÇİLERİN REKLAMCISI OLMADI





Güler, siyasetçilerin gazeteci ‘kafalama’ tuzağına düşmedi ve önemli haberlere imza attı. Keşke Ankara’da Habib Güler gibi muhabirlerin sayısı daha çok olsaydı… O sadece gazeteciydi PR elamanı hiçbir zaman olmadı.





Habib’in yazdığı haberleri sosyal medyadan paylaşmak için sıraya girenler ise onun bir gecede ‘terörist!’ olduğunu keşfettiler. Habib’in CHP ve HDP ile ilgili haberlerini sabah saatlerinde sosyal medyadan paylaşan kişilerin tamamı bugün AKP’nin üst kadrolarında görevde. Ama AKP’nin hukuksuzluklarına karşı muhalefete söz hakkı verince ‘terörist’ oldu Güler. Öncesinden belirlenmiş bir liste üzerinden Habib Güler’i 15 Temmuz’un ardından tutukladılar, ailesinden ve çok sevdiği iki oğlundan ayrı bıraktılar.





Gazete yönetimleri için de aranan bir muhabirdi Habib. Kısa süre içerisinde haber üretir. Çalıştığı gazetenin her nedense CHP ve HDP haberlerine sayfalarında küçük yer vermesi Habib’in talihsizliğiydi.





Üniversite birinci sınıftan beri yakından tanıdığım Habib sadece gazeteci ve iyi bir muhabirdir. Aynı zamanda iyi bir baba ve iyi bir eş. Büyük oğlu Akif’in oynadığı tiyatro oyunda heyecanını unutamam. Akif’in iyi bir eğitim alması için gösterdiği fedakârlıkları da.





DOSYA YARGITAY’DA, TUTUKLULUĞU CEZAYA DÖNÜŞTÜRDÜ





İstanbul 25. Ağır Ceza Mahkemesinde yargılandığı davadan 6 yıl 3 ay ceza aldı Habib Güler. 45 aydır sevdiklerinden uzak ve cezaevinde. Cezaevinde kalacağı süresi dolmasına rağmen dosya Yargıtay’da işleme alınmadığı için tahliye edilemedi. Habib’e ceza veren mahkemeye seslenmek istiyor, sonra ‘değer mi?’ diyorum. Mahkemede cezaları gülerek açıklayan ve üst görevler bekleyen hakim Selami Yılmaz, tenzili rütbe ile Silivri’ye gönderildi.





Ve Habib Güler hala cezaevinde. Oysa bir an önce özgürlüğüne kavuşmalı ve çok sevdiği işine, ailesine ve dostlarına dönmeli.