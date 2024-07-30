Gazeteci Güven 'operasyon'u anlattı: 'MHP-Yargı-Emniyet-Odatv'den oluşan bir çete ile karşı karşıyayız'

Sinan Ateş davasıyla ilgili ilgili Odatv, "Sinan Ateş’i öldüren mermi çekirdeği: Arkadaşları şüpheli oldu… Davada kritik viraj" taşıyan bir habere imza attı. Haberde Odatv’nin edindiği son bilgilere göre cinayet günü Ateş’in yanında olan arkadaşları Selman Bozkurt ve Ahmet Keçik, ana davadan ayrılarak ayrı bir soruşturmada şüpheli olarak yer aldı.







Odatv'nin haberinde bir otopsi haberinden söz edildi. Bu otopsi raporunda "Sinan Ateş’i öldürücü nitelikteki kafasına isabet aldığı merminin kafasının sağ üst kısmından girip sağ alt çenesinden çıktığı tespit edildi. Bilirkişi raporunda ise Tetikçi Eray Özyağcı'nın maktule ateş açtığı yön ve mesafe itibariyle merminin giriş-çıkış yöne de nazara alındığında bu şekilde kafasına isabet edecek şekilde ateş etmesinin mümkün olmadığı ifade edildi. Sinan Ateş’in kafasına isabet eden mermi çekirdeğinin bulunmasına yönelik herhangi bir araştırmanın da yapılmadığı kaydedildi. Öte yandan “Eray Özyağcı'nın yakın bir mesafeden maktulün bacaklarını hedef alması ise öldürme niyeti bulunmadığını göstermekte” denildi. Olay yeri inceleme raporu, olay yeri görüntüleri ile birlikte değerlendirildiğinde tetikçi Eray Özyağcı'nın öncelikle maktulün bacaklarına hedef alacak şekilde üç kez ateş ettiği, devamında bir atışının yere isabet ettiği, sonrasında kendisine ateş etmeye çalışan maktulün olay anında sol tarafında bulunan Selman Bozkurt'a iki kez ateş ettiği ve birinde omuzundan yaraladığı, olay yerinden kaçarken ise yaklaşık 30 metre uzaklıkta bir mesafede havaya üç kez ateş ettiğinin tespit edildiği belirtildi" dendiği ileri sürüldü.



Yine aynı haberde otopsi raporu işeret edilerek "Sinan Ateş’in her iki bacağında toplam üç, batın bölgesinde bir ve kafasında bir olmak üzere mermi giriş deliklerinin tespit edildiği, bilirkişi ve olay yeri raporlarına göre ise tetikçi Eray Özyağcının kullandığı tabancadan çıkan kovan sayısı toplamının 10 olduğu kaydedildi. Bu nedenle Sinan Ateş’in bacakları haricinde isabet eden iki mermiden birinin tetikçinin tabancasından çıkmadığının anlaşıldığı ifade edildi" bilgisi yer aldı.







Bu haber üzerine gazeteci Cevheri Güven'den dikkat çeken bir Tweet geldi. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan gazeteci Güven, "MHP-Yargı-Emniyet-Odatv'den oluşan bir çete ile karşı karşıyayız" iddiasında bulundu. Bir operasyon yapıldığını belirten Cevheri Güven'in paylaşımı şu şekilde:







"Sinan Ateş davasında katilin aslında torbacı Eray Özyağcı olmadığı, Ateş'i kendisini korumaya çalışan arkadaşı/akrabasının vurduğu şeklindeki masala ODATV "haber" adı altında bir operasyon metniyle destek vermiş.





Soner Yalçın bu işlerde çok iyidir. Bakın şimdi:





-Her paragrafın başına Otopsi Raporunda bulunan bir cümle konmuş. Kırmızıyla işaretlediğim yer.





-Sonra altı "ifade edildi" "kaydedildi" "denildi" "belirtildi" kelimeleriyle biten cümleler yerleştirilmiş. Bu cümlelerde sıraladıkları yalanlar, böylece sanki otopsi raporunda varmış gibi algı oluşturulmuş.





-Birden fazla kamera kaydı ve tonla delile rağmen bunu MHP&Odatv mahkemeye ve kamuoyuna yedirmeye çalışıyor.





-MHP-Yargı-Emniyet-Odatv'den oluşan bir çete ile karşı karşıyayız. Medya, siyaset, yargı, polis her türlü ayakları var. Dört dörtlük suç örgütü"







