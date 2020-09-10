Gazeteci Habib Güler cezasını doldurdu, tahliye edilmiyor

Tutuklu bulunduğu İstanbul Silivri Kapalı Cezaevi’nden Halkların Demokratik Partisi (HDP) Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu’na mektup gönderen Habib Güler, infaz için şart koşulan 44 aylık süreyi 5 ay önce doldurmasına rağmen keyfi olarak cezaevinde tutulduğunu aktardı.





Yaşananlara tepki gösteren Gergerlioğlu, “Habib Güler, bir gazeteci. Zaman gazetesinin TBMM muhabiri. 6 yıl 3 ay ceza almış ve cezasını doldurmuş. Ancak iktidar hukuksuz bir şekilde 5 aydır denetimli serbestliğe müsade edilmiyor. İnfaz Hâkimliği kendisini haklı bulmuş temmuzda. Ancak hala tahliye edilmiyor. İnfaz Hâkimliği’nin itirazı onaylamasına rağmen tahliye edilmiyor. Hukuksuz bir şekilde tutuluyor. Mektubunda, 'Bu nasıl bir haldir?' diyor. Gazetecileri kimliğine göre ayırt edemezsiniz. Bir tarafta tahliye olan gazeteciler var, ama bir tarafta da tahliye olması gerekirken zorba iktidar uygulamaları sebebiyle tahliye edilmeyen gazeteciler var. ” ifadelerini kullandı.