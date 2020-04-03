Samanyolu Haber /Medya / Gazeteci Hakan Aygün gözaltına alındı /03 Nisan 2020 14:32

Gazeteci Hakan Aygün gözaltına alındı

Gazeteci Hakan Aygün, sosyal medya hesabında yer alan 'Ey İBAN edenler' ifadesi nedeniyle gözaltına alındı.

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Halk TV'de uzun süre yönetici ve programcı olarak görev yapan Hakan Aygün, sosyal medya paylaşımı gerekçesiyle gözaltına alındı. Bodrum'daki teknesinde dün gözaltına alınan Aygün'ün emniyet ifadesinin ardından savcılığa ifade vereceği ve Türk Ceza Kanunu'nun 216. maddesi uyarınca sorgulanacağı belirtildi.

Aygün'ün teknesinde arama yapıldığı bilgisayarına da el koyulduğu bildirildi.

?'Ey İBAN edenler' paylaşımı nedeniyle gözaltına alınan Aygün, gözaltına alınması öncesi yine Twitter hesabından 'ibanlı-imanlı' esprisinin hoşgörü ile karşılanması gerektiğini, dine hakaret olmadığını söylemişti.

?Söz konusu paylaşım nedeniyle Aygün hakkında 'Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama' ve 'Hakaret' suçlarını işlediği iddiasıyla suç duyurusunda bulunulmuştu.

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