Samanyolu Haber /Gündem / Gazeteci Hakan Aygün tahliye edildi /06 Mayıs 2020 11:16

Gazeteci Hakan Aygün tahliye edildi

Twitter hesabındaki “ey İBAN edenler” ifadesi nedeniyle tutuklanan Gazeteci Hakan Aygün tahliye edildi

SHABER3.COM

Twitter hesabında yer alan “ey İBAN edenler” ifadesi nedeniyle “Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama” ile “Hakaret” suçlarını işlediği iddiasıyla gözaltına alınıp, tutuklanan gazeteci Hakan Aygün, bugün Bodrum’da görülen duruşmada tahliye edildi.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde teknesinde 2 Nisan'da gözaltına alınan Aygün, 3 Nisan'da savcılık ifadesinin ardından tutuklanması istemiyle Bodrum adliyesine sevk edilmiş, “Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama” ile “Hakaret” iddialarından tutuklanmıştı. Aygün, gözaltına alınması öncesi Twitter hesabından söz konusu tweet'i yazanın kendisi olmadığını, sayfasına retweet yöntemiyle gönderilen bir mesaj olduğunu söylemişti. Gazeteci Aygün, aynı paylaşımda, "ibanlı-imanlı" esprisinin de hoşgörü ile karşılanması gerektiğini, dine hakaret olmadığını söylemişti.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Gazeteci Hakan Aygün tahliye edildi Sonraki Haber >>

Birleşik Arap Emirlikleri’nde büyük yangın!

Birleşik Arap Emirlikleri’nde büyük yangın!

En son kızım 'baba evde ekmek yok' dedi

En son kızım 'baba evde ekmek yok' dedi

Bisikletli maymunun çocuk kaçırma girişimi

Bisikletli maymunun çocuk kaçırma girişimi

Gece yarısı şaşırtan görüntü!

Gece yarısı şaşırtan görüntü!

Tonlarca ağırlığındaki vinç bir anda çöktü

Tonlarca ağırlığındaki vinç bir anda çöktü

Eğitim uçağı düştü

Eğitim uçağı düştü

Fotoğraflarından sonra görüntüleri de ortaya çıktı

Fotoğraflarından sonra görüntüleri de ortaya çıktı

Hatalı sollama felaket getirdi

Hatalı sollama felaket getirdi

Bu kasaba kendi parasını basıyor

Bu kasaba kendi parasını basıyor

Hikayesi yazılmamış basın emekçileri: Temsilciler

Hikayesi yazılmamış basın emekçileri: Temsilciler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
11:22:52