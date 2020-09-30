Gazeteci Hakan Boltan gözaltında

Evde yapılan aramanın akabinde gazeteci Hakan Boltan gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü’ne götürülen Boltan’ın gözaltı gerekçesi öğrenilemedi.





Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen bir soruşturma kapsamında Hakkı Boltan ile birlikte aralarında Eğil Belediyesi Eş Başkanı Gülistan Ensarioğlu ve Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK) üyelerinin de olduğu çok sayıda kişinin gözaltına alındığı öğrenildi.





Gazeteci Hakan Boltan





Gözaltına alınan diğer isimler şunlar:

Gazeteci Hakkı Boltan

Halkların Demokratik Partisi (HDP) Diyarbakır İl Örgütü Yöneticisi Edip Binbir

Sur Belediyesi Meclis üyesi Ömer Filitoğlu

Demokratik İslam Kongresi (DİK) üyeleri Mele (İmam) Naif Erdem ve Mele Emin Ay

KESK'e bağlı Enerji Sanayi ve Maden Sendikası (ESM) üyesi Medeni Tutşi

Görevden alınan Eğil Belediyesi Eş Başkanı Gülistan Ensarioğlu,

Eski HDP İl Örgütü yöneticisi Çiğdem Ekti

Mekiye Güzel

