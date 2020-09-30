Gazeteci Hakan Boltan gözaltında

Evde yapılan aramanın akabinde gazeteci Hakan Boltan gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü’ne götürülen Boltan’ın gözaltı gerekçesi öğrenilemedi.
Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen bir soruşturma kapsamında Hakkı Boltan ile birlikte aralarında Eğil Belediyesi Eş Başkanı Gülistan Ensarioğlu ve Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK) üyelerinin de olduğu çok sayıda kişinin gözaltına alındığı öğrenildi.
Gazeteci Hakan Boltan
Gözaltına alınan diğer isimler şunlar:
Gazeteci Hakkı Boltan
Halkların Demokratik Partisi (HDP) Diyarbakır İl Örgütü Yöneticisi Edip Binbir
Sur Belediyesi Meclis üyesi Ömer Filitoğlu
Demokratik İslam Kongresi (DİK) üyeleri Mele (İmam) Naif Erdem ve Mele Emin Ay
KESK'e bağlı Enerji Sanayi ve Maden Sendikası (ESM) üyesi Medeni Tutşi
Görevden alınan Eğil Belediyesi Eş Başkanı Gülistan Ensarioğlu,
Eski HDP İl Örgütü yöneticisi Çiğdem Ekti
Mekiye Güzel