Gazeteci hesaplarını askıya alan Twitter'a sert tepki

VOA kıdemli muhabiri Steve Herman’ın hesabı birçok meslektaşıyla beraber dün askıya alındı. Kurumun Beyaz Saray eski büro şefi olan Herman’ın takipçileri Twitter’da muhabirin hesabına girdiklerinde, “hesap askıya alındı” mesajıyla karşılaştı.





Twitter’ın hesabını askıya aldığı gazeteciler arasında sadece VOA muhabiri bulunmuyor. CNN, New York Times, Washington Post'tan gazetecilerin yanı sıra bazı bağımsız gazetecilerin hesaplarında da benzer mesajlar görüldü.



Hesapları askıya alınan gazetecilerin çoğunun Twitter'ın yeni sahibi Elon Musk tarafından yapılan değişiklikler hakkında yazılar yazmış ve paylaşımlarda bulunmuş olmaları dikkati çekti.



Gerekçe "doxxing"



Musk dün geç saatlerde attığı tweet’te, “Bütün gün beni eleştirmek tamam, ama gerçek zamanlı konumumu deşifre etmek ve ailemi tehlikeye atmak tamam değil” ifadelerini kullandı.



Elon Musk, “doxxing” olarak adlandırılan “kişisel bilgilerin internette ifşa edilmesini” yasaklayan Twitter kurallarına atıfta bulunarak, "herkes gibi gazeteciler için de aynı kuralların geçerli olduğunu” belirtti.



Twitter’ın sahibi Elon Musk, oğlunun içinde bulunduğu aracın takip edilmesinden sonra özel jetinin uçuşlarını gerçek zamanlı olarak Twitter’dan paylaşan "Elonjet" adlı hesabı askıya almıştı. Musk, 7 Kasım’da ifade özgürlüğü kapsamında kendisine tehlike riski oluşturmasına rağmen jetini takip eden hesabı kapatmayacağını açıklamıştı.



CNN, hesabı askıya alınan gazetecilerden bazılarının bu olayla ilgili haber yaptığını, ancak hiçbirinin konum bilgisi ya da kişisel bilgileri paylaşmadığını aktardı.



112 bin takipçisi olan VOA muhabiri Herman ise en son Eylül ayında VOA News için Twitter platformu hakkında haber yapmış, dün de “@elonjet” hesabının askıya alınmasıyla ilgili tweet atmıştı.



Herman konuya ilişkin VOA'ya yaptığı açıklamada, "Perşembe akşamı Elon Musk'ın özel jetinin yerini tweet'leyen sözde bir bot hesabın askıya alınmasıyla başlayan bu olay hakkında epeyce tweet attım" dedi.



Herman son tweet'inde ise bir Washington Post makalesinin linkini paylaşarak, "Perşembe gecesi Twitter'da gazetecilere yönelik katliama daha fazla tepki" diye yazdı. VOA muhabirinin bu tweet’ten kısa bir süre sonra ise hesabı askıya alındı.



VOA: "Herman'ın hesabı yeniden açılmalı"



VOA yönetimi dün geç saatlerde yaptığı bir açıklamayla Herman'ın hesabının askıya alındığını doğruladı ve hesabın yeniden açılmasını istedi.



Açıklamada şöyle denildi:



"Sayın Herman, en yüksek gazetecilik standartlarını koruyan ve sosyal medya platformunu bir haber toplama ve ağ oluşturma aracı olarak kullanan deneyimli bir muhabirdir. VOA sözcüsü Nigel Gibbs gönderdiği e-postada, Herman'ın hesabının neden askıya alındığına dair Twitter'dan herhangi bir bilgi alamamıştır. Ulusal baş muhabir olarak Sayın Herman uluslararası ve ulusal haberlere yer vermektedir ve bu askıya alma işlemi bir gazeteci olarak görevlerini yerine getirmesini engellemektedir."



Steve Herman VOA'ye yaptığı en son açıklamada, kendisine gelen bildirimde karara itiraz etmek isteyen kullanıcılar için bir linkin paylaşıldığını; ancak bu bağlantıya tıklandığında "Sonuç bulunamadı. Lütfen başka bir şey aramayı deneyin" mesajıyla karşılaştığını belirtti.



Twitter'daki değişikliklerle tüm dünya kamuoyunun ilgilendiğini belirten Herman, "Gittikçe genişleyen bir basın özgürlüğü haberi olduğu açık ve insanlar da bununla ilgileniyor çünkü büyük bir sosyal medya platformunu ve tahmin ediyorum şu anda dünyanın en zengin ikinci kişisini kapsıyor. Ve tüm bunlar Anayasamız, Birinci Ek Madde ve demokrasi bağlamında Amerika'da yaşanıyor" ifadelerini kullandı.



New York Times: "Hesapların eski haline getirilmesini umuyoruz"



Diğer basın kuruluşlarından da benzer açıklamalar geldi.



New York Times sözcüsü, "Bu gece aralarında New York Times'tan Ryan Mac'in de bulunduğu bir dizi önde gelen gazetecinin Twitter hesaplarının askıya alınması kuşkulu ve talihsiz bir durumdur. Ne Times ne de Ryan bunun nedenine ilişkin herhangi bir açıklama almıştır. Tüm gazetecilerin hesaplarının eski haline getirilmesini ve Twitter'ın bu eylem için tatmin edici bir açıklama yapmasını umuyoruz." dedi.



CNN: "Açıklama bekliyoruz, yanıta göre platformla ilişkimizi yeniden değerlendireceğiz"



CNN ise yaptığı açıklamada hesapların askıya alınmasını, "düşüncesizce ve gerekçesiz" olarak nitelendirdi ve Twitter'dan bir açıklama beklediğini bildirdi.



Yayıncı kuruluş, bu yanıta göre platformla olan ilişkisini yeniden değerlendireceğini de ekledi.



CPJ: "Misilleme korkusu olmadan haber yapma hakkının ihlali"



Merkezi New York'ta bulunan sivil toplum kuruluşu Gazetecileri Koruma Komitesi (CPJ) gazetecilerin hesaplarının askıya alınmasından endişe duyduğunu belirtti.



Kuruluştan yapılan açıklamada, "Yaptıkları işe misilleme olduğunun doğrulanması halinde, bu durum gazetecilerin misilleme korkusu olmadan haber yapma hakkının ciddi bir ihlalidir" ifadeleri kullanıldı.



Merkezi New York'ta bulunan sivil toplum kuruluşu Freedom House (Özgürlük Evi) de önde gelen gazetecilerin ve Twitter'ın rakibi Mastadon'un hesaplarının askıya alınmasından endişe duyduğunu, hesapların askıya alınmasının keyfi göründüğünü ve düzgün bir süreç yürütülmeden bu adımın atıldığını belirtti.



Son gelişmelerin Twitter'ın insan haklarına taahhütleri konusunda soru işaretine yol açtığı kaydedildi.



Kuruluş Twitter'dan paylaştığı yazılı açıklamada, "Dünya genelinde insanlar kendilerini ifade etmek, doğru bilgiyi bulmak ve güçlülerin hesap vermesini sağlamak için Twitter'ı kullanıyor. Şirketin insan haklarını ve danışmaya dayalı bir karar alma sürecini önceleyen adil ve şeffaf bir içerik moderasyonunu uygulaması önemli" denildi.



"Kuralları gazeteciler ve gazeteci olmayanlara aynı şekilde uyguladık"



Reuters haber ajansına yazılı bir açıklama gönderen Twitter'ın güvenlik yetkilisi Ella Irwin, ElonJet hesabına doğrudan bağlantı paylaşarak sosyal medya platformunun yeni gizlilik politikasını ihlal eden tüm hesapları şahsen incelediklerini belirtti.



Ella Irwin, "Odağın temel olarak gazeteci hesaplarında olmasını anlıyorum ama politikamızı gazeteciler ve gazeteci olmayanlara eşit şekilde uyguladık" ifadelerini kullandı.



AB'den Twitter'a yaptırım tehdidi



Twitter'ın yeni patronu Elon Musk'ın takdirine bağlı olarak 15 Aralık Perşembe günü birçok Amerikalı gazeteci sosyal ağdan uzaklaştırılırken, AB içinde pek çok ses bu kararı şiddetle kınadı ve Twitter'ı "yaptırım uygulamakla" tehdit etti.



AB Komisyonu Avrupa Değerleri ve Şeffaflıktan sorumlu Başkan yardımcısı Vera Jurova, Twitter hesabından Elon Musk'ı "Gazetecilerin Twitter'da keyfi olarak askıya alınmasıyla ilgili haberler endişe verici. AB'nin Dijital Hizmetler Yasası, medya özgürlüğüne ve temel haklara saygı gösterilmesini gerektirir. Bu, Medya Özgürlüğü Yasası kapsamında güçlendirilmiştir. Kırmızı çizgiler var. Ve yaptırımlar yakında" mesajıyla uyardı.



Fransa'da Sanayiden Sorumlu Bakan Delegesi Roland Lescure, "Twitter'daki tüm faaliyetlerini bir sonraki duyuruya kadar" askıya aldığını açıkladı.



Dijital Geçiş Bakanı Jean-Noël Barrot da, "Elon Musk'ın Twitter'ı hızlandırdığı sürüklenmeden etkilendiğini" belirterek, "basın özgürlüğü demokrasinin temelinde yer alır. Birine saldırmak diğerine saldırmaktır" mesajını paylaştı.



Almanya Dışişleri Bakanlığı, Elon Musk'ın kendisini eleştiren gazetecilerin hesaplarını asıya alma kararından endişe duyduklarını dile getirdi. Başbakanlık resmi hesabından ise, "Basın özgürlüğü bu kadar rahat açılıp kapatılamaz. Bu nedenle Twitter ile ilgili bir sorunumuz var" mesajı paylaşıldı.



Almanya Hükümet Sözcü Yardımcısı Wolfgang Büchner de Twitter hesabından bir açıklama yayınlayarak, "gazetecilerin Twitter'daki hesaplarının keyfi olarak askıya alınması kabul edilemez" dedi.



Mastodon sosyal ağında bir hesabı olduğunu belirten sözcü yardımcısı "Bu devam ederse bu platformdan ayrılacağım. Bu hükümet için de geçerli" diye yazdı.