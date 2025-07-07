Gazeteci Hikmet Çetinkaya hayatını kaybetti

Bir süredir sağlık sorunları nedeniyle tedavi gören Çetinkaya, çoklu organ yetmezliği sonucu hayatını kaybetti.





Gazetecilik kariyerine İzmir’de başlayan Hikmet Çetinkaya, özellikle “Politika Günlüğü” adlı köşesiyle önemli bir okur kitlesine ulaştı. Cumhuriyet gazetesinde sadece köşe yazarı değil, aynı zamanda yayın koordinatörü olarak da görev alan Çetinkaya, gazetenin vakıf yönetiminde de yer aldı.





İzmir Gazeteciler Cemiyeti, Çetinkaya'nın vefatına ilişkin yaptığı açıklamada, “Uzun yıllar Cumhuriyet Gazetesi Ege Temsilciliği görevini sürdüren, cemiyetimiz üyesi Hikmet Çetinkaya çoklu organ yetmezliği nedeniyle tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirmiştir. Meslektaşımıza rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyoruz” ifadelerine yer verdi.





Çetinkaya'nın cenaze programına ilişkin bilgilerin daha sonra kamuoyuyla paylaşılacağı belirtildi.





HİKMET ÇETİNKAYA KİMDİR?

1942'de Balıkesir'in Edremit ilçesinde doğdu. Lise öğrenimini Manisa Erkek Lisesi'nde tamamladıktan sonra Cumhuriyet gazetesinde muhabirliğe başladı.1966-1980 yıllarında Türkiye'nin dört bir yanındaki kırsal kesimin insanları ile röportajlar yaptı. 1968, 1970 ve 1971 yıllarında İzmir Gazeteciler Cemiyeti Hasan Tahsin Ödülü'ne, 1975’te Türk Dil Kurumu Basın Ödülü'ne değer görüldü.





Çetinkaya, bir süre Cumhuriyet Gazetesi'nin Ege temsilciliğini yaptı. 1986’da düzenli köşe yazıları yazmaya başladı. 2000-2005 arasında Cumhuriyet Gazetesi Genel Koordinatörlüğü'nü üstlendi. Gazetenin 5. sayfasında Politika Günlüğü isimli köşede köşe yazılarını sürdüren Çetinkaya, 2014'te Türkiye Gazeteciler Cemiyeti tarafından 50 yıldan uzun süredir gazeteciliği sürdürenlere verilen Burhan Felek Basın Hizmet Ödülü'ne değer görüldü.