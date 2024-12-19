Gazeteci Kâzım Güleçyüz çıkarıldığı ilk mahkemede tahliye edildi

Muhterem Fethullah Gülen Hocaefendi'nin vefatı sonrası X platformda yaptığı paylaşımı gerekçe gösterilerek tutuklanan Yeni Asya Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Kâzım Güleçyüz, çıkarıldığı ilk mahkemede tahliye edildi.





57 gündür Silivri’deki Marmara Cezaevi’nde tutulan Güleçyüz’ün davası bugün (19 Aralık), İstanbul’daki 28. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüldü. Hakkında tahliye kararı verilen Kâzım Güleçyüz serbest bırakıldı.





‘LEKELENMEME HAKKIM İHLAL EDİLDİ’

Punto24’ün aktardığına göre; Hocaefendi'nin vefatının ardından sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım gerekçe gösterilerek 23 Ekim’de tutuklanan Yeni Asya gazetesi Yayın Yönetmeni Kazım Güleçyüz ve diğer üç kişinin “örgüt propagandası” suçlamasıyla yargılandığı davanın ilk duruşması bugün (19 Aralık) İstanbul 28. Ağır Ceza Mahkemesinde görüldü.





Kimlik tespitinin ardından savunmasını yapan Kazım Güleçyüz, “33 yıldır gazetecilik yapıyorum. 28 Şubat’tan bu yana farklı soruşturmalar ve kovuşturmalarım oldu. Ancak 23 Ekim 2024’e kadar hiç tutuklanmadım. Masumiyet karinesi hiçe sayılarak verilen kararla hak ve hürriyetlerimden yoksun bırakıldım. Lekelenmeme hakkım ihlal edildi” dedi.





‘ÖLEN KİŞİYE RAHMETLİ DEMEK İNANÇ VE KÜLTÜRÜMÜZDE VAR’

Dava konusu paylaşıma ilişkin savunma yapan Güleçyüz, “Ölen kişiye rahmetli demek inanç ve kültürümüzde vardır. Bu ceza yaptırımı olmamalıdır. Düşmanımız bile olsa, en ağır suçlamalarla yargılansa bile kişi ölünce hakkındaki tüm yargılamalar kapanır, suçlamalar düşer. 12 Eylül darbesinin aktörlerinden ve daha sonra hakkında dava açılan Kenan Evren öldüğünde Genelkurmay başsağlığı yayımlamıştı. Dört cümlelik taziye sürecinde böyle bir suçlama çıkarmanın hukuki bir izahı yoktur. Propaganda suçunun unsurları oluşmamıştır” dedi. Üzerine atılı suçlamayı reddeden Güleçyüz tahliyesini ve beraatını talep etti.





‘SUÇUN UNSURLARI YOK’

Güleçyüz’ün avukatı Mustafa Özbek, sanıklar arasında bir bağlantı bulunmadığı için davanın her bir sanık yönünden ayrı ayrı yürütülmesini talep etti. Av. Özbek, dava konusu paylaşımda “örgüt propagandası” suçunun unsurları bulunmadığını söyledi ve tahliye talebinde bulundu.





SAVCI TUTUKLULUĞUN DEVAMINI İSTEDİ

Savcı, “sanıkların üzerlerine atılı suçun vasıf ve mahiyeti ile mevcut delil durumunu” gözününde bulundurarak tutukluluk hallerinin devamını istedi. Duruşmaya ara verildi.





Mahkeme, Kazım Güleçyüz ve diğer bir sanığın tahliyesine karar verdi. Dava 4 Mart 2025 saat 10:20’ye ertelendi.





NE OLMUŞTU?

Yeni Asya gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Kazım Güleçyüz, Fethullah Gülen Hocaefendi'nin vefatı sonrası sosyal medyadan paylaştığı “baş sağlığı” mesajı nedeniyle hedef gösterilmişti. Güleçyüz’ün sosyal medya hesabı erişime kapatılırken, kendisi de sabah saatlerinde evi uzun namlulu silahlarla basılıp gözaltına alınmıştı.