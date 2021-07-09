Gazeteci Kamil Oğuz hayatını kaybetti

KHK ile kapatılan Zaman gazetesinin eski muhabiri ve Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) eski Halkla İlişkiler Danışmanı Mehmet Kamil Oğuz (50) hayatını kaybetti.





Bitlis’in Adilcevaz ilçesinde doğan ve gazeteciliğe Bitlis ve Van’da yerel basında başlayan Oğuz, Zaman gazetesinde siyaset ve belediye muhabiri olarak çalıştı.





Hayatının son anına kadar Türkiye’deki hukuksuzlukları duyurmak için çalışan Mehmet Kamil Oğuz, 2001 yılında vefat eden deneyimli gazeteci Kemal Diyarbekir’in ardından dönemin Hürriyet gazetesine “Haberci haberde ölür” başlığı ile demeç vermişti. söyledikleri ise gazeteciliğini özetler nitelikteydi:





“Mesleğe saygı duymanın ne demek olduğunu bize Kemal Abi öğretti. Bizim için hoca oldu. İki dönem Büyükşehir’i birlikte takip ettik. Tek hedefi vardı. İki çocuğunu okutmak. Kalbinden sorunu vardı. ‘Yeni bir kontrol yaptırmam gerekiyor,’ demişti. İhmal etme abi diye ısrar etmiştim. Zaman bulamamaktan şikayetçi oluyordu. Endişeliydi. Belki de endişesinden dolayı kontrole gitmekte gecikti. Allah rahmet eylesin.”





Oğuz, 15 Temmuz darbe girişiminin ardından Gülen cemaati üyesi olmakla suçlanıp tutuklandı ve 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi. Dosyası Yargıtay’da olan Oğuz 6 ay cezaevinde tutulmuştu.