Samanyolu Haber /Medya / Gazeteci Mehmet Aslan 4 gündür gözaltında /08 Ocak 2021 11:14

Gazeteci Mehmet Aslan 4 gündür gözaltında

Mezopotamya Ajansı muhabiri Mehmet Aslan dört gündür Antalya Emniyet Müdürlüğü'nde gözaltında tutuluyor.

SHABER3.COM

Gazeteci Mehmet Aslan, Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada 5 Ocak Salı günü İstanbul’da evine yapılan baskınla gözaltına alınmış ve aynı gün Antalya’ya götürülmüştü. 

Antalya İl Emniyet Müdürlüğü Siyasi Şube’de tutulan Aslan’ın dün gece polis tarafından ifadesi alındı.

Aslan’ın avukatı İslam Aslan, müvekkilinin gazetecilik faaliyetlerinden ötürü gözaltına alındığını, ifadesinde buna dair soruların yöneltildiğini ve soruşturma dosyasında gizlilik kararı olduğunu söyledi.

Mehmet Aslan’ın Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin tamamlanması akabinde bugün Antalya Adliyesi’ne sevk edilmesi bekleniyor.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Gazeteci Mehmet Aslan 4 gündür gözaltında Sonraki Haber >>

10 senedir AKP'ye oy verdim, battım ya!

10 senedir AKP'ye oy verdim, battım ya!

ABD kongresinde vurulan kadının vurulma anı ortaya çıktı

ABD kongresinde vurulan kadının vurulma anı ortaya çıktı

Washington polisi, 4 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı

Washington polisi, 4 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı

Gazetecilere soda yollayan Kızılay!

Gazetecilere soda yollayan Kızılay!

Trump destekçileri Washington'daki kongre binasını bastı

Trump destekçileri Washington'daki kongre binasını bastı

Canlı yayında dışarıya el salladı, 'yuh' dalgasıyla karşılandı

Canlı yayında dışarıya el salladı, 'yuh' dalgasıyla karşılandı

Alışverişin ZAM-anı geldi!

Alışverişin ZAM-anı geldi!

Ukrayna, iki öğretmeni Türkiye’ye sınır dışı etmeye çalışıyor

Ukrayna, iki öğretmeni Türkiye’ye sınır dışı etmeye çalışıyor

Trenin altında kalmaktan son anda kurtuldu

Trenin altında kalmaktan son anda kurtuldu

Ömer Çelik: Türkiye terör örgütüdür!

Ömer Çelik: Türkiye terör örgütüdür!
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
11:45:20