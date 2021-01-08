Gazeteci Mehmet Aslan 4 gündür gözaltında

Gazeteci Mehmet Aslan, Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada 5 Ocak Salı günü İstanbul’da evine yapılan baskınla gözaltına alınmış ve aynı gün Antalya’ya götürülmüştü.





Antalya İl Emniyet Müdürlüğü Siyasi Şube’de tutulan Aslan’ın dün gece polis tarafından ifadesi alındı.







Aslan’ın avukatı İslam Aslan, müvekkilinin gazetecilik faaliyetlerinden ötürü gözaltına alındığını, ifadesinde buna dair soruların yöneltildiğini ve soruşturma dosyasında gizlilik kararı olduğunu söyledi.







Mehmet Aslan’ın Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin tamamlanması akabinde bugün Antalya Adliyesi’ne sevk edilmesi bekleniyor.