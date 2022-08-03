Gazeteci Mehmet Gündem ikinci kez tutuklandı

Hizmet Hareketi’ne üyelik iddiasıyla yürütülen soruşturmalar kapsamında 6 yıl 10 ay 15 gün hapis cezasına çarptırılan gazeteci Mehmet Gündem ve eşi Mine Gündem, maruz kaldığı hukuksuzluklar nedeniyle Türkiye’den Yunanistan'a geçmeye çalışırken Edirne’de tutuklandı.







İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’nın kapatılan Gazeteci ve Yazarlar Vakfı yönetici, üye ve çalışanlarına yönelik soruşturmaları kapsamında 1 Kasım 2017’de gözaltına alınan Gündem, 20 ay hapis yattıktan sonra Temmuz 2019’da tahliye edilmişti.





İstanbul 35. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından yargılanan Gündem, “25 yıllık gazeteciyim. Mesleğimizde iletişim esastır. 1995’ten beri aynı telefonu kullanıyorum. Toplumun her kesiminden insanla tanıştım. 2016’dan bu yana bir tarama yapılıp ‘çatı irtibatı’ bulunmak istenmiş. Oldukça geniş olan çevrem dar bir alana hapsedilmiş. 2015 yılında Gazeteciler ve Yazarlar Vakfı’na üye olmam örgütsel bir faaliyet olarak yorumlanıyor. Üyeliğim döneminde ilgili vakfın terör örgütü statüsünde olduğuna dair bir tespit yok. Ortada suç yok, ama ben suçlanıyorum.” demişti.





Milliyet ve Zaman gazetelerinde yaptığı röportajlarıyla tanınan Mehmet Gündem’in Abdullah Gül’ün hayatını anlattığı Cumhurbaşkanım Mektubunuz Var, İshak Alaton, Fethullah Gülen’le 11 Gün, Gündemdeki Altanlar, Zaman’a Konuşanlar adlı biyografi kitapları bulunuyor.