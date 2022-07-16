Gazeteci Metin Cihan: 'Canikli her fırsatta hortumlamış'

AKP’li Nurettin Canikli’nin, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu’na (TMSF) devredilen şirketlere yakınlarını yerleştirerek, bu şirketlerin içini boşalttığını belgeleriyle ortaya koyan gazeteci Metin Cihan’dan dikkat çekici yeni Canikli paylaşımları geldi.







DANIŞMANI, ŞOFÖRÜ VE YAKINLARIYLA HORTUMLADI

Canikli’nin Boydak Holding, Dumankaya, Akın Çorap, Koza Altın, Aydınlı grup gibi şirketlere danışmanını, şoförünü, yakınlarını yerleştirerek bu şirketlerden, tamamı aynı adreste kurulmuş şirketlere aktarıldığı belgelenmişti. #CanikliDosyası ile Nurettin Canikli’nin yeğeni Kemal Canikli’nin WhatsApp yedeklerinden hırsızlığın izini süren Metin Cihan, yeni paylaşımlarda bulundu.





“15 TEMMUZ GECESİ YUNANİSTAN’A GEÇTİ”

Cihan, daha önce de gündeme getirdiği, Canikli’nin yeğeni Kemal Canikli’nin “TBMM araç dokunulmazlık kartıyla” 15 Temmuz gecesi Yunanistan’a gittiğini yeniden gündeme getirerek, “34 kc 532. kemal canikli adına kayıtlı. amcası nurettin canikli bu araç için tbmm dokunulmazlık kartı tahsis etmiş. 15 temmuz akşamı yunanistan’a çıkış yapıyor. 17 temmuz’da oradan fotoğrafı var. 20 temmuz’da dönüyor. sağda solda kahramanlık hikayeleri anlatıyor” diye yazdı.





“ÇEŞİTLİ YÖNTEMLERLE ZİMMETİNE PARA GEÇİRDİ”

Kronos’un haberine göre Cihan şöyle yazdı:





“15 temmuz’dan sonra el koyulan şirketler tmsf’ye devredildi. sorumlu bakan @nurettincanikli şirketlere (boydak, koza, akın, dumankaya, aydınlı vd.) yakınlarını yerleştirip çeşitli yöntemlerle zimmetine para geçirdi. fotolardaki tüm şahıslar bu soygunda görev aldı ve zenginleşti.”





“DEVLETİ ARPALIK GÖRDÜ, HER FIRSATTA HORTUMLADI”

“milli savunma bakanlığı bir dönem işte böyle bir adama teslim edildi. her görevinde devleti arpalık gördü. her fırsatta hortumladı. tüm yetkilerini kötüye kullandı. bugüne dek hesap vermedi ama umarım bu böyle sürmez. en çok da darbeye karşı canını feda edenler ve rabia naz için.”





TMSF eski yöneticisi Gelecek Partili Abdullah Güzeldülger de Kaynak Holding’te kayyımların yaptığı 150 milyon dolarlık yolsuzluğu Nurettin Canikli’nin sümenaltı ettiğini duyurmuştu.







