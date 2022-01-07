Samanyolu Haber /Gündem / Gazeteci Metin Göktepe, katledilişinin 26. yılında mezarı başında anılacak /07 Ocak 2022 09:05

Gazeteci Metin Göktepe, katledilişinin 26. yılında mezarı başında anılacak

Evrensel Gazetesi Muhabiri Metin Göktepe, 8 Ocak'ta katledilişinin 26. yılında mezarı başında anılacak.

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Bir haberi takip ettiği sırada polislerce gözaltına alınan ve dövülerek öldürülen Evrensel Gazetesi Muhabiri Metin Göktepe, katledilişinin 26. yılında, İstanbul Esenler’de bulunan Kemer Mezarlığındaki mezarı başında anılacak. 8 Ocak cumartesi günü yapılacak anmaya Metin Göktepe’nin ailesi, çalışma arkadaşları ve meslektaşları katılacak.

Evrensel Gazetesi Muhabiri Metin Göktepe, 8 Ocak 1996 tarihinde, Ümraniye E Tipi Cezaevinde öldürülen tutuklular Orhan Özen ile Rıza Boybaş’ın cenaze törenini izlemek için gittiği Alibeyköy’de polisler tarafından gözaltına alınmış ve götürüldüğü Eyüp Kapalı Spor Salonu’nda dövülerek öldürülmüştü.

Anma yeri: Atışalanı Esenler Kemer Mezarlığı
Tarih: 8 Ocak Cumartesi
Saat: 11.00

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