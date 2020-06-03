Samanyolu Haber /Gündem / Gazeteci Mevlüt Öztaş’ın annesi hasretini dile getirdi /03 Haziran 2020 11:46

Gazeteci Mevlüt Öztaş’ın annesi hasretini dile getirdi

Gazeteci Mevlüt Öztaş’ın annesi: Ben 2 yıldır herşeyine hasretim; lütfen yavruma kavuşturun artık!

Gazeteci Öztaş’ın annesi hasretini anlattı

Tutuklu gazetecilerden kanser hastası Mevlüt Öztaş, cezası İstinaf Mahkemesi tarafından onandıktan sonra tahliye edilmedi. Bunun üzerine Ankara Dışkapı Eğitim ve Araştırma Hastanesinde kemoterapi tedavisi gören Öztaş, taburcu edilip tekrar Afyon Cezaevine gönderildi.

Ailesi ise Öztaş’ın hayatında endişe ediyor. Kızı Büşra Öztaş, babaannesinin babası hakkında söylediklerini video olarak sosyal medya hesabı Twitter’dan paylaştı. Büşra Öztaş, “Sesimizi duyurmaya çalışacağız dediğimde babaannem de birkaç şey söylemek istedi. MevlütÖztaşa SesOlun” ifadelerini kullandı.

Mevlüt Öztaş’ın annesi ise videoda “Ben yavrumun 2 senedir yüzüne, sesine herşeyine hasretim. Yalnız yaşıyorum, bir yerlere çıkamıyorum. Ben yavrumu özlüyorum, elinden tutmak istiyorum tutamıyorum. Siz yardımcı olun yavrumu kavuşturun. Allah’ım sen bilirsin.” dedi 
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