Gazeteci Mine Kırıkkanat: Hande Fırat hakkındaki iddiaların tamamını doğruluyorum

Hürriyet Ankara Temsilcisi Hande Fırat’ın 15 Temmuz’dan önce MİT Basın Müşaviri Nuh Yılmaz ile görüştüğü iddiaları gündemdeki yerine koruyor.





Nokta TV’de programa katılan gazeteci yazar Mine G. Kırıkkanat, “Bu iddiaların Gülen Hareketine yakın hesaplardan geldiğini gerekçe gösterip doğru olmadığını ispatlamaya çalışan Hande Fırat ile ilgili iddialar 17-25 Aralık iddiaları kadar doğrudur.” dedi.





“ŞİMDİ BİLİNEN KUMPAS BİR DARBE GİRİŞİMİ OLDUĞU ANLAŞILIYOR”





Kırıkkanat, “Aydın Doğan, ‘Sen Cumhurbaşkanıyla konuşmayı başarırsan çıtçıtınla düğünün benden’ diyor. Cumhurbaşkanıyla konuşmaya çalışıyor. Darbe girişimi oluyor o sırada nedense hiç korkmuyorlar? Biz çok korktuk o sırada. Şimdi gayet iyi anlaşılıyor ki, bilinen kumpas bir darbe girişiminden söz ediliriz.” ifadeleri kullandı.





HANDE’NİN EŞİ MURAT ÖZVARDAR KOKAİNDEN TUTUKLANDI, SURİYE’DEKİ ZEYTİNLİKLERİ YAĞMALADI





Hande Fırat’ın özel hayatıyla ilgili de açıklamalar yapan Kırıkkanat, “Hande Fırat’ın o dönemki sevgilisi Gülben Ergen’e kaçıyor. Peki o ne yapıyor? Gülben Ergen’in eski sevgilisini alıyor. Böyle bir değiş tokuş oluyor. Bir soya fasülyesi gazetecisi Hande Fırat kendisine tam gereken adamı buluyor ve Murat Özvardar ile evleniyor. Murat Özvardar 1998 yılında kokain baskınında tutuklanmış bir insan. Suriye’de İzmit büyüklüğünde bir sanayi bölgesini yağmaladığı, Afrin’deki zeytinliklere çöken bir insan.” diye konuştu.





“HANDE FIRAT YALAN YANLIŞ HERŞEYİ YAZABİLİR, ÇÜNKÜ MİT İLE İÇLİ DIŞLI”





Kırıkkanat konuşmasının devamında şu tespitlerde bulundu: “MİT ile içli dışlı olduğu bir kere zaten Hakan Fidan’ın komşuları. Hande Fırat her şeyi yapabilir. Yalan yanlış her şeyi yazabilir. Emine Erdoğan’ı zan altında bırakabilecek kadar da zekasız biridir. Emine Erdoğan’ın pahalı çantaları gündeme geldiğinde bu gazeteci ‘çakma o çantalar’ diyor.” dedi.