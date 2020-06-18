Gazeteci Murat Ağırel hakkında yeni soruşturma

Avukat Celal Ülgen, Bilal Erdoğan, Berat Albayrak ve İsmail Kahraman'ın tutuklanan gazeteci Murat Ağırel'in kitabı Sarmal'da kendilerine hakaret ettikleri gerekçesiyle şikâyette bulunduklarını açıkladı.





Halk TV'de Ayşenur Arslan ile Medya Mahallesi'ne konuk olan Celal Ülgen, Murat Ağırel cezaevinden eşini arıyor ve bugün benim ifademi almaya kalktılar ben de avukatlarım olmadan ifade veremem dedim. Gerekçesi; Bilal Erdoğan, Berat Albayrak, İsmail Kahraman, kitabın (Sarmal) çeşitli sayfalarında bize hakaret etmişler diyerek şikayette bulunmuşlar." dedi.





Ülgen, "23 Nisan 2020 tarihinde vermişler. 4 Haziran tarihinde o sayfalarda neler söylendiğini savcıya bildirmişler. Savcı sayfaları okumadan soruşturma açmış." diye konuştu.