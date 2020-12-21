Gazeteci Müyesser Yıldız: Cezaevlerindeki çıplak aramanın tanığıyım









Müyesser Yıldız’ın konuya ilişkin yazısından ilgili bölümler şöyle: “HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu’nun gündeme getirdiği, Uşak Emniyet Müdürlüğü’nde 30 kadına çıplak arama yapıldığı iddiası üzerine başlayan tartışmalar.

Bir haftadır dikkatle ve sabırla izliyorum.

(…)

İki şey için bekledim.

Birincisi; yetkililerin kimin söylediğine değil, neyin söylendiğine bakarak, toptancı reddiye anlayışı yerine, “Bu ciddi bir iddiadır. Derhal gerekli inceleme ve araştırmaları yaptıracağız.” diyerek, makûl bir tavır göstermesini…

İkincisi; Adalet Bakanlığı’nın açıklama yapmasını…

Adalet Bakanlığı’ndan henüz resmi bir açıklama gelmedi.

Ancak bugün Hürriyet gazetesi, Bakanlık yetkililerine dayanarak, Ceza İnfaz Yasası ve Cezaevleri Yönetimi Ceza İnfazı Hakkında Yönetmelik’te çıplak arama düzenlemesinin yer aldığına dikkat çekti.

Böylece, öncelikle AKP yetkililerinin günlerdir kesin bir dille yalanladığı uygulamanın “hukuken” var olduğu görüldü.

Adalet Bakanlığı yetkililerinin, Hürriyet’teki diğer beyanlarına gelince; “Çıplak aramanın hassasiyetle uygulanan istisnai bir yöntem olduğunu ve beden çukurlarındaki aramanın cezaevi tabibince yapılması gerektiğini” vurgulamışlar.

Bu tablo karşısında, cezaevinden sadece 1.5 ay önce çıkmış, “FETÖ’cü veya PKK’lı” olmayan birisi olarak şunları söylemek zorunda kaldım: Polisi bilmiyorum, ama maalesef cezaevinde bu uygulama var… İstisnai falan değil, cezaevi tabibince de yapılmıyor… Tanığıyım!..”