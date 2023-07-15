Gazeteci Müyesser Yıldız’dan emekli Korgeneral Zekai Aksakallı’ya 15 Temmuz soruları!

TR724 HABER







Müyesser Yıldız’ın yönelttiği sorulardan bazıları şöyle:

Her yıl ağustosta yapılan kursiyerlerin mezuniyet töreni neden 14 Temmuz’a alındı? Hulusi Akar törende yaptığı konuşmada neler söyledi? Törenden sonra düzenlenen yemekte Akar ve Hakan Fidan geç saatlere kadar baş başa ne görüştü? Hulusi Akar da ayrıldıktan sonra siz Hakan Fidan’la ne konuştunuz?15 Temmuz günü siz de Genelkurmay’daki terörle mücadele toplantısına katıldınız. Öncesinde darbe bildirisinin altında ismi olan Mehmet Partigöç’ün odasına uğrayıp buradan Ankara’ya gelecek olan Semih Terzi’ye nakliye uçağıyla gelmesi mesajı gönderdiniz mi? Yani o gece Terzi’nin Ankara’ya geleceğinden haberiniz var mıydı?Velev ki, Terzi’nin Diyarbakır’dan hareket ettiğini, uçağı kalktıktan sonra öğrendiniz. Uçağın ineceği Ankara Etimesgut’taki Hava Alay Komutanlığı’na, Terzi’nin ÖKK’ya gidişini engellemek üzere neden bir ekip göndermediniz veya kimseden yardım istemediniz?15 Temmuz gecesi arayıp Karargâh’ın işgâl edildiğini ve evde olduğunuzu söylediğiniz, dönemin Jandarma Asayiş Kolordu Komutanı İsmail Metin Temel’in size, “Karargâha dön” dediği, sizin de, “Karımı teskin ediyorum.” cevabını verdiğiniz doğru mu?ÖKK Harekât Merkezi’nin, sözde darbe görevlendirme emrinin geldiğini bildirmesinden sonra onlara talimatınız ne oldu? ÖKK’ya tüm giriş çıkışları durdurmalarını ve general dahi gelse kimsenin alınmamasını istediniz mi?Eğer öyleyse; içeridekilere bu emri verdikten sonra size bağlı kimi komutanları ÖKK’ya gönderip Karargâh’ı kurtarmalarını istemeniz, kimin suçlu kimin suçsuz olduğu bilinmeden büyük çatışmalara yol açacak bir çelişki değil miydi?Semih Terzi ile aranızda özellikle ÖSO’cuların eğitimi, Barzani’yle ilişkiler ve akaryakıt kaçakçılığı konusunda görüş ayrılıkları var mıydı? Semih Terzi, bölgede yaşanan kimi olaylar hakkında Genelkurmay’a sizin de aleyhinize olacak mesajlar göndermiş miydi?Şehit Ömer Halisdemir tarafından vurulunca yaralı olarak GATA’ya götürülen Semih Terzi’nin burada etkisiz hale getirilmesi için talimat verdiniz mi? Eğer öyleyse bu önemli ismin yaralı olarak ele geçirilmesi daha iyi olmaz mıydı?Semih Terzi’nin cep telefonunda darbeye ilişkin çok sayıda mesaj bulunduğu açıklandı. Peki Emniyet Genel Müdürlüğü’nün bu cep telefonu üzerinde yaptığı inceleme sonucunda, mesajların Terzi’nin ölümünden sonraki saat ve tarihlerde yüklendiği yönünde rapor verdiğinden haberiniz oldu mu?ÖKK’daki silahların tümünün balistik incelemesi yapıldı mı?Emir Astsubayınız Makbul Uluğ’un mahkemede söylediği gibi, ÖKK’daki o geceye ait görüntüleri ilk olarak siz mi izlediniz? Savcılığa verilmeden önce bu görüntülerde herhangi bir ayıklama yapıldı mı?15 Temmuz’dan sonra Genelkurmay’ın güvenliğini de siz sağladınız ve “ele geçen kamera kayıtlarının” ham ve akar halini de ilk siz izlediniz. Özellikle 15 Temmuz’da Komutan katında yaşananlara ilişkin neler gördünüz? Ayrıca Savcılık ve Mahkemelere bu görüntüler de tam haliyle mi gönderildi?15 Temmuz’da ÖKK’da yaşananlar dört ayrı dava halinde görülürken, aynen Hulusi Akar ve Yaşar Güler gibi, neden hiçbir mahkemeye gidip sanıklar ve avukatların huzurunda beyanda bulunmadınız da talimatla ifade vermeyi tercih ettiniz?Bir ifadenizde, “TSK’da kriz ve olağanüstü durumlarda ilk haber alınır alınmaz ‘Personel kışlayı terk etmesin.’ emri verilir. Birlik komutanları kışlalarında mesaiye devam eder. Her zaman uygulanan bu temel ve basit kural 15 Temmuz 2016’da ilk haber alındığı zaman uygulanmamıştır. Uygulansaydı darbe girişimi baştan açığa çıkardı.” diyerek bir anlamda Hulusi Akar’ı eleştirmiştiniz. Hâlâ aynı görüşte misiniz?