Gazeteci Nevşin Mengü hakkında 7,5 yıl hapis istemi

DW Türkçe'de yer alan habere göre Demokratik Birlik Partisi (PYD) Başkanlık Konseyi Üyesi Salih Müslim ile yaptığı röportaj nedeniyle gazeteci Nevşin Mengü'nün 7,5 yıl hapsi istendi.



İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Nevşin Mengü hakkında Müslim ile yaptığı mülakat gerekçesiyle resen soruşturma başlatmış, 14 Aralık günü gözaltına alınan gazeteci Mengü ilerleyen saatlerde adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.



Soruşturma kapsamında savcılığın hazırladığı iddianamede "basın ve yayın yoluyla terör örgütü propagandası yapmak" suçundan Nevşin Mengü hakkında 1 yıl 6 aydan 7 yıl 6 aya kadar hapis cezası talep edildi.



Nevşin Mengü hakkında halihazırda yurt dışına çıkış yasağı bulunuyor.



Mengü, Müslim ile yaptığı röportajı 13 Aralık günü YouTube hesabından paylaşmış, tepkiler üzerine 20 dakika sonra da yayından kaldırmıştı.



Türkiye, Suriye Demokratik Güçlerinin (SDG) omurgasını oluşturan PYD'yi ve onun silahlı kolu olan Halk Koruma Birliklerini (YPG) "terör örgütü" sayıyor.



Daha önce YouTube'dan yayın gazeteci Özlem Gürses'e Türk Silahlı Kuvvetlerinin Suriye'deki varlığıyla ilgili açıklamaları nedeniyle ev hapsi verilmişti.