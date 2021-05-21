'Gazeteci' olarak sohbet etmişmiş...

Organize suç örgütü kurduğu iddiasıyla hakkında arama ve tutuklama kararı bulunan Sedat Peker'in görüşme kaydını yayınladığı Hadi Özışık, gazeteci Barış Yarkadaş'a konuştu.







Özışık, "Beni Sedat Peker aradı ben değil, görüşmenin kaydedildiğimi bilmiyordum. Biz normal, bir gazeteci olarak sohbet yaptım. Benim oradaki hatam mesafeyi koruyamamak. Videoyu izleyince bunu fark ettim, kendimle yüzleştim" dedi.





Türk medyasının içine düştüğü durumu özetleyen görüntülerle ilgili Özışık'ın Barış Yarkadaş'a Süleyman Soylu'ya zarar verdiği için üzgün olduğunu söylediği belirtildi.