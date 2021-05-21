Samanyolu Haber /Medya / 'Gazeteci' olarak sohbet etmişmiş... /21 Mayıs 2021 11:17

'Gazeteci' olarak sohbet etmişmiş...

Gazeteci Barış Yarkadaş, yayınlanan videolarda Sedat Peker ile rahat diyaloğu tepki çeken Hadi Özışık'la konuştuğunu ve kendisinin "Bir gazeteci olarak sohbet yaptım. Benim oradaki hatam mesafeyi koruyamamak" dediğini aktardı.

Özışık kardeşlerin foyası meydana çıktı

Organize suç örgütü kurduğu iddiasıyla hakkında arama ve tutuklama kararı bulunan Sedat Peker'in görüşme kaydını yayınladığı Hadi Özışık, gazeteci Barış Yarkadaş'a konuştu.

Özışık, "Beni Sedat Peker aradı ben değil, görüşmenin kaydedildiğimi bilmiyordum. Biz normal, bir gazeteci olarak sohbet yaptım. Benim oradaki hatam mesafeyi koruyamamak. Videoyu izleyince bunu fark ettim, kendimle yüzleştim" dedi.

Türk medyasının içine düştüğü durumu özetleyen görüntülerle ilgili Özışık'ın Barış Yarkadaş'a Süleyman Soylu'ya zarar verdiği için üzgün olduğunu söylediği belirtildi.
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