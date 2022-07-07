Samanyolu Haber /Gündem / Gazeteci Önkibar'ın 'bir çanta dolusu para' iddialarına CHP'den tepki: O ismi derhal açıkla! /07 Temmuz 2022 17:04

Gazeteci Önkibar'ın 'bir çanta dolusu para' iddialarına CHP'den tepki: O ismi derhal açıkla!

Gazeteci Selahattin Önkibar'ın Meral Akşener ve Kemal Kılıçdaroğlu'nu şaibe altında bırakan iddialarının ardından CHP'den sert tepki geldi. CHP gazeteci Önkibar'a kaynağını açıklama çağrısı yaptı.

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CHP, Sabahattin Önkibar’ın “beşli çete olarak adlandırılan müteahhitlerden birinin İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener’e bir çanta dolu para gönderdiği ve CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun Akşener’e bu çantayı iade etmesini söylediği” iddiasına ilişkin açıklamada bulundu. CHP, Önkibar’ı söz konusu iddiasının kaynağı olarak gösterdiği "Kılıçdaroğlu’na yakın ismi" açıklamaya davet etti.

Açıklamada, "Aksi halde, bugüne kadar yaptığı ve yanıt verme gereği duymadığımız açıklamalarının da gerçeği yansıtmadığı ortaya çıkacaktır" denildi.

Sabahattin Önkibar, AKP’ye yakınlığı ile bilinen bir müteahhidin aracı vasıtasıyla Meral Akşener’e bir çanta dolusu dolar gönderdiğini, Akşener’in bu durumu hemen Kılıçdaroğlu’na ilettiğini ve Kemal Kılıçdaroğlu’nun derhal bu çantayı iade etmesini söylediğini ve bunun üzerine çanta, sahibine iade edildiğini iddia etmişti. Önkibar, “Bunları nereden mi biliyorum derseniz, Kılıçdaroğlu’na en yakın isimlerden biri söyledi. Gerekirse bana bu bilgileri veren CHP Milletvekilinin ismini de açıklarım” demişti.

Cumhuriyet Halk Partisi Kurumsal İletişim Koordinatörlüğü’nden bugün söz konusu iddiaya ilişkin yapılan “zorunlu” açıklama şöyle:

“Sayın Sabahattin Önkibar, 07.07.2022 tarihinde kendisine ait YouTube kanalında yayınladığı videoda, partimizi, Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nu ve İYİ Parti Genel Başkanı Sayın Meral Akşener'i hedef alan bazı iddialarda bulunmuştur. İçerisinde hiçbir gerçek unsurun bulunmadığı videoda Sayın Önkibar, ‘Bana bu bilgiyi veren, Kılıçdaroğlu'na yakın bir milletvekilidir. Gerekirse ismini açıklarım’ ifadesini kullanmıştır. Sayın Onkibar'dan, bu ifadesi doğrultusunda, söz konusu ismi derhal açıklamasını bekliyoruz. Aksi halde, bugüne kadar yaptığı ve yanıt verme gereği duymadığımız açıklamalarının da gerçeği yansıtmadığı ortaya çıkacaktır.”
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