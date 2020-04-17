Samanyolu Haber /Medya / Gazeteci Orhan Koloğlu 90 yaşında vefat etti /17 Nisan 2020 16:02

Gazeteci Orhan Koloğlu 90 yaşında vefat etti

Osmanlı'dan 21. Yüzyıla Basın Tarihi'nin de aralarında bulunduğu 52 kitabı bulunan tarihçi ve gazeteci Orhan Koloğlu, 90 yaşında hayatını kaybetti.

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Ölüm, tarihçi ve gazeteci Orhan Koloğlu’nun yeğeni Sina Koloğlu tarafından Twitter’dan duyruldu. 

Orhan Koloğlu kimdir?

Orhan Koloğlu, 1929’da Konya Kadınhan’da doğdu. Galatasaray Lisesi’ni bitiren Koloğlu, İstanbul Üniversitesi Yüksek Gazetecilik Enstitüsü’nden mezun oldu, Strasbourg Üniversitesi’nde doktora yaptı. 1947’de gazeteciliğe başlayan Orhan Koloğlu, farklı gazetelerde, muhabir, yazar ve yazı işleri müdürü olarak çalıştı.

1964’te basın ataşesi olarak Roma, Karaçi, Paris, Londra ve Beyrut’ta görev yapan Koloğlu, Milliyet gazetesinin Almanya baskısını başlattı. Orhan Koloğlu, 1974 ve 1978-1979’da Basın Yayın genel müdürü oldu. 1978’den itibaren, değişik üniversitelerin tarih ve iletişim fakültelerinde dersler verdi. Libya Al Fateh Üniversitesi’nde doçent olarak çalıştı.

Orhan Koloğlu’nun tarih ve sosyal bilimler konularında yayımlanmış 52 kitabı bulunuyor. Koloğlu, Türkiye Gazeteciler Cemiyeti (iki kez), Sedat Simavi, Yunus Nadi, Afet İnan sosyal araştırma ödüllerini kazandı.
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