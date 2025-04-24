Samanyolu Haber /Gündem / Gazeteci Özlem Gürses'e TSK ile ilgili sözleri sebebiyle hapis cezası /24 Nisan 2025 11:48

Gazeteci Özlem Gürses'e TSK ile ilgili sözleri sebebiyle hapis cezası

Gazeteci Özlem Gürses hakkında YouTube yayınında TSK ile ilgili yaptığı açıklamalar nedeniyle "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" "devletin askeri teşkilatını alenen aşağılama" suçlamasıyla açılan davada karar çıktı.

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Gazeteci Özlem Gürses, YouTube yayınında kullandığı "Gördüğünüz üzere IŞİD yapısı, yani TSK-SMO yapısı Kürtlerin olduğu bölgelerde küçük küçük kazanımlar elde etmiş" ifadeleri nedeniyle, Türk Silahlı Kuvvetleri'ni (TSK) "işkence ve katliamlarda bulunan terör örgütleriyle birlikte hareket eden işgalci bir kurum olarak nitelediği" gerekçesiyle, "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçundan resen soruşturma başlatılmıştı. Gürses'in ev hapsi cezası 52 gün sonra kaldırılmıştı.

KARAR ÇIKTI
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı gazeteci Özlem Gürses hakkında, sosyal medya yayınındaki sözleri nedeniyle "devletin askeri teşkilatını alenen aşağılama" suçlamasıyla 6 aydan 2 yıla kadar hapis istemiyle iddianame düzenlenmişti.

Davanın karar duruşması İstanbul 30. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Mahkeme, Gazeteci Özlem Gürses’in 1 yıl 3 ay cezalandırılmasına ve hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verildi. Yurt dışı çıkış yasağı ise kaldırıldı.
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