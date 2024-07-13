Gazeteci Sadık Topaloğlu tutuklandı

İstanbul'da 10 Temmuz'da akşam saatlerinde gözaltına alınan gazeteci Sadık Topaloğlu ve arkadaşı Mehmet Savaş tutuklandı.



MA'nın aktardığına göre dışarıda oldukları sırada gözaltına alınan gazeteci Topaloğlu ve arkadaşı Savaş, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Emniyette tutulduğu sırada Topaloğlu'nun İstanbul'daki ikametine de polis baskın yaptı.



Evde yapılan aramada gazeteci Topaloğlu'nun bilgisayarına el konuldu. 4 gün emniyette tutulan Topaloğlu'nun dosyasına gizlilik kararı getirildi. Topaloğlu ve arkadaşı Savaş, emniyet ifadelerinin ardından bugün adliyeye sevk edildi.



Topaloğlu’na daha önce yargılandığı bir davadaki iddialar soruldu. Topaloğlu ve Savaş, savcılık ifadesinin ardından "örgüt üyesi olma" iddiasıyla tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi.



Mahkemeye çıkarılan Topaloğlu ve Savaş, "örgüt üyesi olma" iddiasıyla tutuklanarak, Metris Cezaevi’ne gönderildi.