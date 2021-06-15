Gazeteci Şardan: Çakıcı 'piyasadan çekil' mesajı aldı ve Kıbrıs'a gitti

T24 yazarı Tolga Şardan, Çakıcı'nın birileri tarafından 'sus ve piyasadan çekil' denilerek, durum normalleşene kadar Kıbrıs'a gittiğini yazdı.







Şardan “Büyüteç” isimli köşesindeki yazısında konuya ilişkin “Resmi kayıtlara göre; Türkiye’nin en kalabalık organize suç örgütünü yönettiği belirtilen Çakıcı, ana vatandan onay çıkıncaya kadar Kıbrıs’ta ikamet etmek zorunda kalacak! Bendeki bilgiler böyle. Tabii, Kıbrıs’ın Türkiye’nin yeraltı dünyası için ne tür önem taşıdığını söylememe gerek yok” diye yazdı.





Şardan'ın yazısında ilgili bölüm şöyle:





PEKER'E AYAR VEREN MEKTUP





"Cezaevinden tahliye olduktan sonra ilk iş MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi, ardından da beraberinde Eski MHP milletvekili ve emekli asker Engin Alan'ın yanı sıra Susurluk sürecinin önemli isimlerinden Korkut Eken'le birlikte Eski İçişleri Bakanı Mehmet Ağar'ı Bodrum'daki Yalıkavak Marina'da ziyaret edip fotoğraf çektiren Çakıcı, deyim yerindeyse bir anda buharlaşıverdi.





Oysa daha bir ay önce tıpkı bir "kanaat önderi" misali yazdığı iki sayfalık mektupla isim vermeden Peker'e yönelik şunları söylemişti:





"Yurt içi ve yurtdışında 'Türk'üm, Türkmen'im, devlet benim için her şeydir' diyenlere şunu hatırlatmak isterim. Birileri yanlışı içindeyse Türkiye'nin bekası söz konusu olduğu bu dönemde görevini ifa edenlere söz söylenmemesi gerekir. Kişilerin birbirleri ile özel ilişkileri bile olsa mahremde kalmalı."





"SUS VE PİYASADAN KAYBOL" TALİMATI





Doğrusu; ortalık bu kadar karışıkken, ben de merak ettim Alaattin Çakıcı'nın nerelerde olduğunu?





Ankara ve İstanbul çevrelerinde yaptığım araştırmada sorunun yanıtına ulaştım.





Emniyet kaynaklarından elde ettiğim bilgilere göre, birileri Çakıcı'ya 'sus ve piyasadan çekil' demiş.





Cezaevinden çıkış süreciyle birlikte kimilerine göre "fazlasıyla piyasada görünen ve dikkat çeken, siyasi polemiklerin ve tartışmaların odağında yer alan" Çakıcı için yeni bir hayat organize ediliyor sanırım.





YENİ ADRES YAVRU VATAN!





Yine edindiğim bilgiye göre; Çakıcı, durum normalleşene kadar bir süre Türkiye sınırları dışında yaşayacak.





Gözlerden ırak kalması sağlanması amacıyla Çakıcı'nın bir nevi zorunlu ikamet olarak da tanımlanabilecek yeni adresi Yavru Vatan!





Büyüteç yayımlandıktan sonra Çakıcı muhtemeldir ki, Ankara veya İstanbul'dan hatta Bodrum'dan da görüntü verebilir. Ama bir detay daha vereyim.





Çakıcı'nın ikamet etmesinin ötesinde işlerini yürütmesinin sağlanması amacıyla Kıbrıs'ta bir ofisi olacak. Öyle ki, tefrişi de bitti ya da bitmek üzere."





