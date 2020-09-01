Samanyolu Haber /Medya / Gazeteci Şirin Payzın'a ölüm ilanlı tehdit! /01 Eylül 2020 14:06

Gazeteci Şirin Payzın'a ölüm ilanlı tehdit!

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Merkez Yönetim Kurulu (MYK) Üyesi Selami Şişman, gazeteci Şirin Payzın'ı babasının vefat ilanını paylaşarak tehdit etti.

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T24 yazarı ve programcısı Şirin Payzın babası gazeteci Nizam Payzın'ın vefat ilanı ile tehdit edildi.

Payzın'ın Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) lideri Devlet Bahçeli’nin sözlerini eleştiren mesajına yorum yapan MHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK) Üyesi Selami Şişman, "Bülbül yuvasının, kapana kısılmış, suyun öbür yakasının köksüz, lağımcıları, Türk vatanında yaptıklarınız, yapacaklarınız için anlayacağınız dilden the end, Türk'ün kökleri sizleri sardıkça kuduracaksınız, nefes alamayacaksınız." ifadelerini kullandı.

GAZETECİ ŞİRİN PAYZIN: KORKMUYORUM, İSTEDİĞİN KADAR TEHDİT ET!

Payzın, Şişman'ın tehdit mesajını iktibas ederek, "MHP MYK üyesiymiş öyle yazıyor profilinde. Bana attığı mesaj, babamın vefat ilanını kullanmış... Bir de beni tehdit ediyor. Şimdi bunu dava etsem bu ahlaksıza prim vermiş olacağım." ifadelerini kullandı. 

"Bu arada not: Korkmuyorum!" diyen Payzın, "İstediğin kadar tehdit et! Vefat etmiş babamın ölüm ilanını kullanarak beni tehdit eden, etmeye cesaret eden bu adam siyasi parti yönetiminde. Cesaret ediyor çünkü etmemesi için neden yok... Hukuk yok, ahlak kalmadı. Rakip siyasetçilere 'Soysuz' de, milletvekili, gazetecileri tehdit et." dedi.

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