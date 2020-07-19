Gazeteci Tarakçı'dan Atatürk Havalimanı iddiası

Youtube'da yayınlanan “SorguluYorum” adlı programda konuşan gazeteci Ali Tarakçı şunları söyledi:







"Başından beri iddia ediyorum, Katarlılar ile yapılan swap anlaşmasının başka bir amacı var. Kanal İstanbul üzerinden okumak gerekiyor. Dolar 6.8'de durmuşken siz 12 TL üzerinden anlaşmayı sağlamışsanız, ileride bunu ancak toprak alımı-satımı ile gerçekleştirebilirsiniz. 15 milyar doları 12 TL ile çarpın, göreceksiniz paranın büyüklüğünü. Bunu ancak İstanbul'da büyük bir arazi üzerinden yapabilirsiniz. Burası da Atatürk Havalimanı. Çünkü burası bir daha havalimanı yapılmayacak. Bu karar alındı. İktidar bu yüzden pistlerin bir kısmını kaldırdı. Büyük ihtimalle bu alanın üçte biri Millet Bahçesi olacak, kalanı da konut imarına açılacak ve Katarlılara verilecek."





Gazeteci Celal Eren Çelik de sosyal medya hesabından Atatürk Havalimanı'nın Katarlılara satıldığı iddialarına katıldı. Çelik, şunları söyledi:





"Ey AKP iktidarı,milleti Ayasofya ile meşgul ederken Atatürk Havalimanı'nı Katarlılara sattığınız doğru mu? Bana Katar'dan gelen bilgi bu şekilde... Soruyorum ve cevap bekliyorum..."