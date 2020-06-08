Gazeteci Tenekeci: Norveç’te trollerin ölüm tehditleri cezasız kalmadı!

Türkiye’de ‘ölüm listesi’ yayınlayanlar veya sosyal medya üzerinden masum insanlara yönelik tehdit içeren mesajlar paylaşanlara yönelik adli bir yaptırımın olmaması, AKP’li trollerin motivasyonunu artırıyor.









Uzun yıllar Norveç’te Zaman Gazetesi ve Cihan Haber Ajansı temsilcisi olarak çalışan Engin Tenekeci, 15 Temmuz gecesi facebook üzerinden AKP’li bir troll tarafından ölümle tehdit edildiğini anlattı. O gece balık tutmaya gittiği ve Türkiye’deki gelişmelerden haberdar olmadığını aktaran Tenekeci, “Ölüm tehditti içeren mesajı 15 Temmuz gecesi aldım. Mesajı görünce şok oldum. Askeri darbe girişimiyle benim ne gibi bir ilgim olabilirdi ki. O gün zaten bu tarz bir gelişmeyi öğrenir öğrenmez ‘darbeye karşıtıyım ve demokrasi taraftarıyım’ diye bir mesaj paylaştım.” dedi.









“HEPİNİZİ AVLAYIP YOK EDECEĞİZ”

Aldığı ölüm tehditti mesajında AKP’li trol H.E.’nin “Hepinizi avlayıp yok edeceğiz” dediğini anlatan Engin Tenekeci, ilk iş olarak polise giderek şahıstan şikayetçi olduğunu belirtti.





Norveç’te yaşayan H.E. isimli Türk vatandaşı, Engin Tenekeci’ye gönderdiği mesajında “Engin kork kaç. Norveç’i sana ve senin gibilere dar getireceğim. Ş…. paralel köfte …” ifadelerini kullanıyor. Tenekeci, kendisini hakaret eden şahsın ağıza alınmayacak kadar iğrenç ifadeler kullandığını ve son olarak “Hepinizi avlayıp yok edeceğiz” sözlerinin ardından H.E. isimli şahsın başka kişilerle organize olduklarını düşündüğünü belirtti.





Olayın Norveç yargısına taşındığını anlatan Tenekeci, “Norveç gibi demokrasi, barış, hukuk, huzurun olduğu bir ülkede böyle bir mesaj almam beni şaşırttı. Mesajında çoğul kipi (biz) ifadesini kullanınca, mahkemede de ifade ettim bunu ‘biz’ derken bunlar herhalde ‘organizeli suç örgütü?’ dedim.” şeklinde anlattı.





Ölüm tehditti ve hakaret içeren mesajın yargıya taşınmasından sonra Norveç medyasında gündem olduğunu anlatan Tenekeci, AKP’li H.E., gönderdiği mesajın sansür edilmeden devlet televizyonu NRK da yayınladığını vurguladı.





“UZLAŞMA TEKLİFİNİ REDDETTİM”

Oslo Mahkemesi’nde görülen davada ‘uzlaşma’ talep ettiklerini anlatan Tenekeci, bu tarz tehdit ve hakarete niyetlenenlere yönelik bir emsal taşıması adına uzlaşmaya yanaşmadığını vurguladı. Ayrıca Tenekeci, MİT’in adam kaçırma operasyonları nedeniyle dava sürecinde ‘kaçırılma’ endişe yaşadığını da ifade ettiğini belirtti.





Norveç’in aynı zamanda AKP’li H.E.’ye kamu davası açtığını aktaran Tenekeci, yargı sürecinde kendisine düşen tüm masrafları mahkemenin karşıladığını belirtti. Davanın 2018’te sonuçlandığını vurgulayan Tenekeci, kendisini ölümle tehdit eden şahsın tazminata mahkûm edildiğini söyledi.





“BU SATIRLARI OKUMAKTAN HAYA EDİYORUM”

Mahkemede bayan yargıçla arasında geçen bir diyaloğu anlatan Tenekeci, “Hâkime hanım bana tehdit içiren mesajı okumamı istedi, bende, ‘Bu satırları sizin gibi bir kadının karşısında okumaktan haya ediyorum.’ dedim. Ancak hâkime hanım buranın bir duruşma olduğu için bir sakıncası olmadığını söyledi. Duruşmamı takip eden polis avukatıma, bunun bir kamu davası olduğunu, bunu bana yapan birinin dışarıda ki herhangi bir Norveçliye de çok rahat yapabileceğini bildirmiştim.” şeklinde konuştu.





“Aslınsa şahsıma yapılan bu tehdidi, Norveç’in demokrasi, hukuk, ifade özgürlüğü, kamu güvenliğine yapılmış görüyorum” diyen Tenekeci, “Bununla birlikte bu tehdit; radikalleşmiş, kin ve öfkeyle gerilmiş, gerdirilmiş AKP tabanının global manada, Avrupa ülkelerinin güvenliği adına net ve somut bir delildir.” dedi.









Norveç Başbakanı Erna Solberg, Engin Tenekeci’nin organize ettiği uçurtma etkinliğinde katıldı.





Norveç’te bir sivil toplum kuruluşunun koordinatörlüğünü yapan Engin Tenekeci, çocuklara yönelik aktiviteler yaptıklarını, yemek ve dil kursu eğitimi verdiklerini belirtti. Kadınlara yönelik düzenledikleri yemek kursuna 10 farklı ülkeden katılım olduğunu anlatan Tenekeci, “Çocuklara yönelik düzenlediğimiz bir uçurtma festivaline şu anki Başbakan Erna Solberg de katılmıştı. Hatta başbakan festival resimlerini Facebook sayfasında paylaşmış ve paylaşımında ‘çocukluğumu yaşadım’ demişti. Ayrıca Solberg, siyasi hayatında eleştiri almadığı tek program olduğu söylenmişti.” dediğini aktardı.