Samanyolu Haber /Gündem / Gazeteci Timur Soykan gözaltına alındı /06 Temmuz 2025 11:48

Gazeteci Timur Soykan gözaltına alındı

Gazeteci Timur Soykan, CHP'li büyükşehir belediye başkanlarının gözaltına alınmasının ardından yaptığı sosyal medya paylaşımları nedeniyle gözaltına alındı.

SHABER3.COM

Gazeteci Timur Soykan, CHP'li belediye başkanlarının gözaltına alınmasının ardından sosyal medyadan yaptığı paylaşımlar sonrası "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçlamasıyla gözaltına alındı.

Soykan, dün sabah saatlerinde Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tuttere'nin gözaltına alınması üzerine "Darbe sürüyor. Halkın iradesi gasp ediliyor. Sandığın manası kalmıyor" şeklinde bir paylaşım yaptı. Yeni gözaltı haberleri üzerine de "Seçimde AKP'yi yenmek suç olarak yasalara girsin. Böylece halen yargı varmış gibi davranmak külfetinden kurtulurlar" ve "Rejim, toplumu yolsuzluk operasyonlarına ikna etmek gibi bir derdinin kalmadığını ilan ediyor. Halka 'Benim dışımda bir iktidarı seçemezsin. Esirimsin' diyor. Halk ya bu baskıya boyun eğerek rejimin kölesi olacak, daha da yoksullaşacak ya da özgürlüğünü, haklarını, ülkesini savunacak" ifadeleriyle iki paylaşım daha yaptı.

DW Türkçe'nin haberine göre Soykan akşam saatlerinde ise gözaltına alındı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı yetkilileri söz konusu paylaşımlardan ötürü Soykan hakkında TCK-217/A maddesi kapsamında "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçundan soruşturma başlatıldığını ve kendisinin TSİ 18.00 sularında Beyoğlu Cumhuriyet Caddesi üzerinde gözaltına alındığını belirtti.


Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Gazeteci Timur Soykan gözaltına alındı Sonraki Haber >>

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
13:08:59