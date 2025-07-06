Gazeteci Timur Soykan gözaltına alındı

Gazeteci Timur Soykan, CHP'li belediye başkanlarının gözaltına alınmasının ardından sosyal medyadan yaptığı paylaşımlar sonrası "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçlamasıyla gözaltına alındı.





Soykan, dün sabah saatlerinde Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tuttere'nin gözaltına alınması üzerine "Darbe sürüyor. Halkın iradesi gasp ediliyor. Sandığın manası kalmıyor" şeklinde bir paylaşım yaptı. Yeni gözaltı haberleri üzerine de "Seçimde AKP'yi yenmek suç olarak yasalara girsin. Böylece halen yargı varmış gibi davranmak külfetinden kurtulurlar" ve "Rejim, toplumu yolsuzluk operasyonlarına ikna etmek gibi bir derdinin kalmadığını ilan ediyor. Halka 'Benim dışımda bir iktidarı seçemezsin. Esirimsin' diyor. Halk ya bu baskıya boyun eğerek rejimin kölesi olacak, daha da yoksullaşacak ya da özgürlüğünü, haklarını, ülkesini savunacak" ifadeleriyle iki paylaşım daha yaptı.





DW Türkçe'nin haberine göre Soykan akşam saatlerinde ise gözaltına alındı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı yetkilileri söz konusu paylaşımlardan ötürü Soykan hakkında TCK-217/A maddesi kapsamında "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçundan soruşturma başlatıldığını ve kendisinin TSİ 18.00 sularında Beyoğlu Cumhuriyet Caddesi üzerinde gözaltına alındığını belirtti.







