Samanyolu Haber /Gündem / Gazeteci Tufan Türenç hayatını kaybetti /23 Nisan 2022 12:16

Gazeteci Tufan Türenç hayatını kaybetti

Gazeteci yazar Tufan Türenç bu sabah Ankara'da hayatını kaybetti. Türenç, Başkent Üniversitesi Hastanesi'nde tedavi görüyordu.

SHABER3.COM

TUFAN TÜRENÇ KİMDİR?

Tufan Türenç 1945 yılında Bursa’nın Yenişehir semtinde dünyaya geldi.

Afyon Dumlupınar İlkokulunda okuyan Tufan Türenç, ilk okuldan sonra yatılı olarak okuduğu İstanbul Saint Benoit Fransız Lisesinden 1964 yılında mezun oldu.

İlk başlarda Nişantaşı’ndaki özel eczacılık okuluna kayıt yaptıran yazar burada bir yıl okuduktan sonra Fındıkzade’de Gazetecilik Okuluna girmiş ve Gazetecilik Yüksek Okulundan mezun oldu.

Gazetecilik mesleğine 1968 yılının sonlarına doğru stajyer muhabir olarak Milliyet gazetesinde başladı.

Tufan Türenç, 1978 yılında gazeteci Pınar Türenç ile evlendi.

1986 yılına kadar burada çalıştı. 1986 yılında Güneş Gazetesine geçmiş, iki yıl sonra da Çetin Emeç’in başında bulunduğu Hürriyet gazetesine geçti.

Gazeteciler Cemiyet üyesi olan Tufan Türenç, Hürriyet gazetesi yazı işleri müdürü görevi de gerçekleştirdi. Türenç 2017 yılında gazeteden ayrılarak, emekli olduğunu açıkladı.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Gazeteci Tufan Türenç hayatını kaybetti Sonraki Haber >>

Alpaslan Kuytul: 'Bir suikast planı olduğundan şüpheleniyorum'

Alpaslan Kuytul: 'Bir suikast planı olduğundan şüpheleniyorum'

Cevheri Güven, Muharrem İnce'nin AKP ile çevirdiği dolapları deşifre etti

Cevheri Güven, Muharrem İnce'nin AKP ile çevirdiği dolapları deşifre etti

Kılıçdaroğlu, Erdoğan'a meydan okudu

Kılıçdaroğlu, Erdoğan'a meydan okudu

Yoksulluk yaşıyorsak çalıyordur

Yoksulluk yaşıyorsak çalıyordur

AKP Türkiye'yi bu hale getirdi!

AKP Türkiye'yi bu hale getirdi!

Kılıçdaroğlu’ndan dikkat çeken video

Kılıçdaroğlu’ndan dikkat çeken video

Vanlı imam Suudi Arabistan'da birinci oldu

Vanlı imam Suudi Arabistan'da birinci oldu

Bursa'da gardiyanları taşıyan servis aracına saldırı

Bursa'da gardiyanları taşıyan servis aracına saldırı

Ruslar'dan Nazi taktiği

Ruslar'dan Nazi taktiği

Bursa güne patlama dehşeti ile başladı

Bursa güne patlama dehşeti ile başladı
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
12:48:10