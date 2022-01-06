Gazeteci Uğur Dündar da koronavirüse yakalandı

"ÜLKEDEKİ POZİTİF VAKA PATLAMASINDAN BİZ DE NASİBİMİZİ ALDIK"







Dündar'ın paylaşımı şu şekilde:





Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı 6 Ocak 2022 perşembe gününün koronavirüs tablosuna göre son 24 saatte 156 kişi hayatını kaybetti. Yeni vaka sayısında ise düne göre artış yaşandı ve 70 bine yakın yurttaşın Covid-19 testi pozitif çıktı.Koronavirüsteki rekor artış devam ederken gazetecilerden siyasetçilere bir çok isim de testinin pozitif çıktığını bildirmeye devam ediyor. Yakın zamanda gazeteci Yılmaz Özdil Covid-19'a yakalandığını köşesinden duyurmuştu.Bu akşam da gazeteci Uğur Dündar koronavirüse yakalandığını sosyal medya hesabından duyurdu.Dündar, "Ülkedeki pozitif vaka patlamasından biz de nasibimizi aldık ve Covid-19 test sonucum pozitif çıktı. Neyse ki aşılarım tam. Şimdilik hafif seyrediyor. İyi dileklerinize şimdiden çok teşekkürler..." ifadelerine yer verdi.