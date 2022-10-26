Samanyolu Haber /Gündem / Gazeteci ve yazar Ahmet Tulgar yaşamını yitirdi /26 Ekim 2022 19:09

Gazeteci ve yazar Ahmet Tulgar yaşamını yitirdi

Gazeteci Ahmet Tulgar, evinde geçirdiği kalp krizi sonucu 63 yaşında hayatını kaybetti. Acı haberi, İletişim Yayınları sosyal medyadan duyurdu. Tulgar, birçok gazetede ve dergide; muhabir, yazar, yönetici ve programcı olarak görev yapmıştı.

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Usta gazeteci, muhabir ve edebiyatçı Ahmet Tulgar, yaşamını yitirdi. İstanbul Ataşehir’deki evinde kalp krizi geçiren Tulgar tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.


Tulgar’ın cenazesi Batı Ataşehir’deki Acıbadem Hastanesi'ne kaldırıldı. 35 yıldır gazetecilik yapan usta isim, 63 yaşındaydı.

İLETİŞİM YAYINLARI DUYURDU
Tulgar'ın ölüm haberini, İletişim Yayınları duyurdu.

Twitter'dan yapılan paylaşımda, "Dostumuz, yazarımız Ahmet Tulgar'ı kaybettik, çok üzgünüz..." ifadeleri kullanıldı.


SON YAZISI 'HALİT KIVANÇ' OLDU
Tulgar, son olarak Gazete Duvar'da, hayatını kaybeden duayen gazeteci Halit Kıvanç için bir yazı kaleme almıştı.

Halit Kıvanç için, "Türkiye’nin ömürlük sesi, Türkçe’nin sivil neşesi" ifadelerini kullanan Tulgar, son yazısında şu sözlere yer vermişti:

"Dinleyicisiyle gülen dinleyicisiyle ağlayan bu gümüş saçlı adam, bir ömür o çelik kadife (saçlarının gümüşü gibi parlak ve metalik ama empatinin kadifesinin kaygan yumuşaklığındaki) sesine bir kimlikler kataloğu bina etmiş; spor, öncelikle de futbol sayesinde ülkenin en zorlu, hiperpolitik ve hiperresmîideolojik dönemlerinde de sivil söylemini muhafaza etmiş, Türkçe’nin en güzel tınılarından birini duyurmuştur kuşaklar boyunca Türkiye toplumuna, Türkçe toplumuna."

Tulgar, 1959’da İstanbul'da doğdu.

Sankt Georg Avusturya Lisesi'ni bitirdikten sonra Viyana Üniversitesi'nde Siyaset Bilimi, Boğaziçi Üniversitesi'nde İngiliz Dili ve Edebiyatı okudu. 1984-87 yılları arasında yayın yoluyla komünizm propagandası yapmaktan aldığı ceza nedeniyle hapishanedeydi.

1987'de Sabah Dergi Grubu'nda başladığı gazeteciliğe; Güneş, Nokta, Milliyet, Akşam, Vatan, BirGün, Cumhuriyet, Show TV, Hayat TV'de muhabir, yazar, yönetici ve programcı olarak devam etti. bianet, BirGün, Evrensel, Radikal, Birikim, Tiroj gibi mecralarda yazdı. bianet'in projesi Atölye BİA'da gazetecilik üzerine dersler verdi.

Son olarak yazılarına Gazete Duvar'da devam ediyordu.
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