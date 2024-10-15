Gazeteci Yetkin'den çarpıcı açıklama: 'Türkiye’de kalsaydı KHK’lı olurdu'

ABD’nin en önde gelen üniversitelerinden Massachusetts Teknoloji Enstitüsü’nde (MIT) öğretim üyeliği yapan Profesör Daron Acemoğlu’na Nobel Ekonomi Ödülü verilmesinin yankıları sürüyor. Simon Johnson ve James A. Robinson ile birlikte bu ödüle layık görülen Acemoğlu “kurumların nasıl oluştuğu ve refahı nasıl etkilediği” konusunda çalışmalar yapmıştı.
Gazeteci Murat Yetkin, Daron Acemoğlu’nun Nobel Ekonomi Ödülü kazanması sonrasında Türkiye’nin akademik sistemiyle ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu. YouTube hesabından yaptığı paylaşımda Yetkin, Türkiye’deki akademik sistemin ifade özgürlüğünü sınırladığını ve bu nedenle bilimsel gelişmeyi engellediğini belirtti. Acemoğlu’nun ABD’deki Massachusetts Teknoloji Enstitüsü’nde (MIT) başarılı bir akademik kariyer yapmasına rağmen, Türkiye’de kalsaydı Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile üniversiteden ihraç edileceğini ifade etti.
Bold Medya'da yer alan habere göre Yetkin’in sözleri şöyle:
“Şunu soruyorum Aziz Sancar da, Daron Acemoğlu da acaba Türkiye’de kalsalar, bu gerçekten dünyadaki en kötü sistemlerden biri olduğuna inandığım YÖK sistemi içinde ne olurlardı acaba? Valla bana kalırsa ikisi de; hem Aziz Sancar hem Daron Acemoğlu muhtemelen KHK’lı olurlardı, işte üniversiteden atılırlardı, belki soruşturmaya uğrarlardı falan… Çünkü arkadaşlar, bilimsel gelişmenin özü ifade özgürlüğüdür, ifade özgürlüğüdür… Yani ona sınırlar koyduğunuz anda işte ne olur?
Ayrıca Yetkin, Türkiye’deki binlerce doktora tezi arasında gerçekten bilimsel anlamda kayda değer çok az çalışma olduğunu, bunun da ifade özgürlüğünün kısıtlanmasıyla ilgili olduğunu savundu.